Hive Digital rekor gelire rağmen 91,3 milyon dolar net zarar açıkladı
17.02.2026 21:55
Bitcoin madencisi Hive Digital Technologies, mali yılının üçüncü çeyreğinde 93,1 milyon dolarlık rekor gelir elde etti. Ancak şirket, Paraguay genişlemesine bağlı hızlandırılmış amortisman nedeniyle 91,3 milyon dolar net zarar bildirdi.

Hive Digital Technologies (HIVE), 31 Aralık 2025'te sona eren mali yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını salı günü açıkladı. Şirket, üst üste ikinci çeyrekte "rekor" gelir elde ettiğini duyurdu. Çeyreklik gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 219 artışla 93,1 milyon dolara ulaşırken, bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 7 yükseliş kaydetti. Hive, geçen kasım ayında da çeyreklik gelir rekoru kırdığını açıklamıştı.

GELİR ARTIŞININ ARKASINDA HASHRATE VE YAPAY ZEKA VAR

Bitcoin madencisi, gelir artışının temel itici güçleri olarak hem Bitcoin hashrate filosundaki büyümeyi hem de BUZZ HPC platformlarını gösterdi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Frank Holmes, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rekor gelir elde ettik, yenilenebilir enerjiyle çalışan Tier-I hashrate platformumuzu 25 EH/s'ye ölçeklendirdik ve yapay zeka stratejimizi hızlandırdık" dedi. Hive, aynı dönem için düzeltilmiş FAVÖK'ünü 5,7 milyon dolar olarak raporladı.

91,3 MİLYON DOLARLIK NET ZARAR

Ancak şirketin gelir tarafındaki olumlu tablo, 91,3 milyon dolarlık net zararla gölgelendi. Hive, bu zararın Paraguay genişlemesine ilişkin hızlandırılmış amortisman ve nakdi olmayan yeniden değerleme düzeltmelerinden kaynaklandığını belirtti. Şirket, açıklamasında "Zarar, Hive'ın yeni nesil ASIC filosunu sektörde yaygın olan dört yıllık döngü yerine iki yıllık bir döngüde amortismana tabi tutma kararını yansıtıyor" ifadelerine yer verdi.

YAPAY ZEKADAN GELİR HEDEFİ

Tüm bu rakamlara rağmen Hive, açıklamasında iyimser bir ton benimseyerek önümüzdeki çeyreklere ve yapay zeka tabanlı gelirlerini ölçeklendirme planlarına odaklandı. Holmes, "Hive, yüksek performanslı bilgi işlem altyapısındaki köklü geçmişini ve yapay zeka bulut hizmetleri ile veri merkezi operasyonlarındaki derin teknik uzmanlığını bu fırsatı değerlendirmek için kullanıyor" dedi.

Öte yandan Hive, Kasım 2025'te 300 milyon dolara kadar hisse satışına olanak tanıyan yeni bir piyasada satış (ATM) hisse programı başlatmıştı. Şirket, söz konusu çeyrekte adi hisse satışından 15,8 milyon dolar kaynak elde ettiğini açıkladı.

