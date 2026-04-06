Hızlı kuantum geçişi Bitcoin\'i daha savunmasız kılabilir

06.04.2026 17:45
Bitcoin destekçisi ve Jan3 kurucusu Samson Mow, Bitcoin'in kuantum sonrası kriptografiye geçişinin aceleye getirilmemesi gerektiğini savundu. Mow, hızlı bir geçişin yeni güvenlik açıkları doğurabileceğini ve ağın verimliliğini ciddi ölçüde düşürebileceğini uyardı.

Samson Mow, X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı paylaşımda Coinbase CEO'su Brian Armstrong ve Güvenlik Direktörü Philip Martin'in sektörü kuantum tehditlerine karşı daha hızlı hazırlanmaya çağıran açıklamalarına yanıt verdi. Kuantum sonrası kriptografinin ilerideki tehditlere karşı Bitcoin'i koruyabileceğini kabul eden Mow, aceleci bir geçişin uyumluluk sorunlarına yol açabileceğini ve daha büyük imza boyutları nedeniyle ağ verimliliğini düşürebileceğini belirtti.

Google ve Caltech'ten yapılan yeni araştırmalar kuantum bilişim konusundaki endişeleri yeniden alevlendirmişti. Mow, "Bitcoin'i kuantum tehdidine karşı güvenli kılıp sıradan bilgisayarlara karşı savunmasız bırakmak." ifadesini kullandı. Kötü zamanlanmış bir geçişin, gelecekteki tehditleri çözmeden önce Bitcoin'i bugünün saldırılarına açık hale getirebileceğini de ekledi.

BLOK BOYUTU SAVAŞLARI 2.0 TEHLİKESİ

Mow, geçişin ağ performansını olumsuz etkileyebileceğinden endişe duyuyor. Mow, eski Bitcoin geliştiricisi Jonas Schnelli'nin tahminlerine atıfla kuantum sonrası imzaların mevcut imzalardan 10 ila 125 kat daha büyük olabileceğini aktardı. Bu durumun işlem verimini sert biçimde düşüreceğini belirten Mow, söz konusu gelişmenin "Blok Boyutu Savaşları 2.0" olarak adlandırdığı yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebileceği uyarısında bulundu.

Bitcoin'in blok boyutu tartışması 2015'te başlamış, 2017'de topluluğu ikiye bölen bir krize dönüşmüştü. Blok boyutunun artırılıp artırılmaması üzerine yaşanan bu çekişme merkeziyetsizlik, ağ güvenliği ve Bitcoin'in geleceği üzerindeki denetim sorularını gündeme taşımış ve nihayetinde blok boyutunu büyütmek yerine alternatif ölçekleme çözümlerine yol açmıştı.

Mow, aceleye getirilmemesi gerektiğini savunurken hazırlık çalışmalarının sürdürülmesini destekliyor. "Kuantum bilgisayarlar henüz mevcut değil ve büyük olasılıkla 10 ila 20 yıl daha olmayacak. Yapılabilecek en kötü hamle bir çözümü aceleye getirmektir." dedi. Halihazırda yürütülen hazırlık çalışmalarının devam etmesi gerektiğini de vurguladı.

