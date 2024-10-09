HKDA stablecoin Chainlink teknolojisiyle güçleniyor - Son Dakika
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Kripto Para

HKDA stablecoin Chainlink teknolojisiyle güçleniyor

HKDA stablecoin Chainlink teknolojisiyle güçleniyor

Hong Kong merkezli IDA Finance, HKDA stablecoinini Chainlink'in Proof of Reserves ve CCIP teknolojileriyle entegre ediyor. Bu hamle, stablecoinin şeffaflığını artırırken çapraz zincir operasyonlarını güvence altına alıyor. Kripto dünyasında güven ve işlevsellik artışı vadeden bu ortaklık, sektörde büyük yankı uyandırdı.

09.10.2024 15:19
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Kripto para piyasasında stablecoinlerin güvenilirliği her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. IDA Finance'ın Hong Kong doları destekli HKDA stablecoini için Chainlink teknolojilerini kullanma kararı, bu trendin en son örneği. Bu iş birliği, sadece bir stablecoinin güvenliğini artırmakla kalmıyor aynı zamanda Doğu Asya'nın kripto pazarındaki rolünü de güçlendiriyor.

Chainlink Teknolojisi Stablecoin Standartlarını Yükseltiyor

IDA Finance, kripto para dünyasında önemli bir adım attı. Şirket, Hong Kong doları ile desteklenen HKDA stablecoinini Chainlink'in yenilikçi teknolojileriyle buluşturuyor. Bu entegrasyon, stablecoinin şeffaflığını ve güvenilirliğini artırma potansiyeli taşıyor.

Chainlink'in Proof of Reserves (PoR) teknolojisi, HKDA stablecoinin arkasındaki varlıkların gerçek zamanlı olarak doğrulanmasını sağlıyor. Bu, yatırımcıların ve kullanıcıların stablecoinin gerçekten iddia ettiği kadar Hong Kong doları ile desteklendiğinden emin olmalarına olanak tanıyor. PoR teknolojisi, kripto para piyasasında sıkça tartışılan şeffaflık sorununa yenilikçi bir çözüm getiriyor.

IDA Finance ayrıca Chainlink'in Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) teknolojisini de kullanacak. CCIP, HKDA stablecoinin farklı Blockchain ağları arasında güvenli ve verimli bir şekilde transfer edilmesine fırsat tanıyor. Bu, stablecoinin kullanım alanını genişletiyor ve çeşitli DeFi platformları, borsalar ve ödeme sistemleri arasında kullanılabilirliğini artırıyor.

IDA Finance'ın kurucu ortağı ve baş strateji sorumlusu Sean Lee, iş birliği hakkında konuştu. Lee "HKDA'yı çeşitli zincirlerde kullanılabilir hale getirerek erişilebilirliğini artırıyoruz. " dedi. Lee ayrıca bu entegrasyonun "HKDA'nın istikrarı ve desteklenmesi konusunda gelişmiş güvenceler oluşturmanın" bir yolu olduğunu vurguladı.

Kripto Para, Blockchain, Hong Kong, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para HKDA stablecoin Chainlink teknolojisiyle güçleniyor - Son Dakika

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