HMRC 4,6 milyon dolarlık Blockchain analiz yazılımı alımı için süreci başlattı
13.03.2026 15:45
HMRC, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturmalarında kullanmak üzere Blockchain izleme, adli analiz ve veri sorgulama araçları için yeni bir tedarik süreci başlattı. Sözleşmelerin tahmini değeri 4,6 milyon dolara ulaşıyor.

İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi HMRC, kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Blockchain izleme ve adli analiz yazılımları için ön tedarik süreci başlattı. Kurum, bu hafta hükümetin ihale platformunda yayımladığı piyasa araştırması bildirisiyle potansiyel tedarikçilerden görüş toplamaya başladı.

Araçların, HMRC'nin Dolandırıcılık Soruşturma Birimi ile Risk ve İstihbarat Birimi'nde kullanılması planlanıyor. İdarenin değerlendirdiği araçlarda otomatik vaka triyajı, derinlemesine adli analitik, zincirler arası işlem takibi, risk puanlaması ve gelişmiş veri görselleştirme özellikleri aranıyor. Soruşturmacılara yönelik eğitim programları ile güvenli operasyon altyapısı da gereksinimler arasında yer alıyor.

SÖZLEŞMELERİN DEĞERİ 4,6 MİLYON DOLAR

HMRC, tek süreç kapsamında iki ayrı sözleşme ihale etmeyi planlıyor. KDV hariç 3,42 milyon sterlin, yani yaklaşık 4,6 milyon dolar değerindeki sözleşmelerin 1 Nisan 2027'den 31 Mart 2029'a kadar sürmesi öngörülüyor. Süre, 2030 yılına uzatılabilecek.

İlk sözleşme yıllık 55 lisans ve 550 saat soruşturma desteğini kapsıyor. İkinci sözleşmede ise 20 lisans, 200 saat destek ve eğitim programları yer alıyor. Bildirim, resmi ihale öncesinde tedarikçilerden görüş toplamayı amaçlayan ön sürecin parçası niteliği taşıyor. HMRC, bu aşamaya katılımın gelecekteki ihale kararlarını etkilemeyeceğini ve kapsamın değişebileceğini belirtti.

TAXBIT YETKİLİSİNDEN KÜRESEL UYUM VURGUSU

Taxbit'in küresel kamu çözümleri başkanı ve eski OECD danışmanı Colby Mangels, hükümetlerin dijital varlıklar için modern uyum altyapısı kurma yönündeki küresel eğilimin güçlendiğini belirtti. Mangels'e göre HMRC'nin zincirler arası izleme ve anlık Blockchain veri erişimi gibi yetenekler talep etmesi, soruşturmaların giderek daha karmaşık hale geldiğini gösteriyor.

İngiltere, OECD'nin Kripto Varlık Raporlama Çerçevesi'ni uygulayan ilk ülkeler arasında yer aldı. Mangels, söz konusu adımların İngiltere'nin kripto uyumu ve şeffaflık alanındaki konumunu güçlendirme hedefine işaret ettiğini kaydetti.

Kripto Para, Son Dakika

