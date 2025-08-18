Hollandalı Amdax, Bitcoin hazinesi şirketiyle Euronext Amsterdam'a açılıyor - Son Dakika
Kripto Para

Hollandalı Amdax, Bitcoin hazinesi şirketiyle Euronext Amsterdam'a açılıyor

18.08.2025 16:57
Hollanda merkezli kripto hizmet sağlayıcısı Amdax, yeni kurduğu Bitcoin hazinesi şirketini Euronext Amsterdam borsasında listelemeye hazırlanıyor. Şirket, uzun vadede dolaşımdaki Bitcoin arzının yüzde 1'ini toplamayı hedefliyor.

Hollanda merkezli kripto para platformu Amdax, kurumsal Bitcoin yatırımlarına öncülük edecek yeni bir adım attı. Şirket, AMBTS B.V. adını verdiği bağımsız bir Bitcoin hazinesi şirketi kurarak, Euronext Amsterdam borsasında halka açılmayı planlıyor.

Avrupa'da Kurumsal Bitcoin Benimsemesi Hız Kazanıyor

Amdax, 2020'de Hollanda Merkez Bankası'na kayıt yaptıran ilk kripto hizmet sağlayıcısı olarak dikkat çekmişti. Şirket, 26 Haziran'da Hollanda Finansal Piyasalar Otoritesi'nden MiCA lisansı alan öncü platformlardan biri oldu. Şimdi ise bağımsız yönetim yapısıyla kurulacak olan AMBTS B.V. aracılığıyla Bitcoin'i kurumsal hazinelerde ön plana çıkarmayı hedefliyor.

AMBTS, uzun vadede dolaşımdaki tüm Bitcoin arzının yüzde 1'ini satın almayı amaçlıyor. Bu hedefin gerçekleşmesi için mevcut fiyatlarla 24 milyar doların üzerinde yatırım yapılması gerekiyor. Bitcoin, geçtiğimiz hafta 115 bin 800 doların üzerinde işlem görerek yeni bir rekor seviyeye yaklaşmıştı.

Şirket, sermaye artışlarını aşamalı şekilde gerçekleştirmeyi planlıyor. İlk etapta özel yatırımcılardan kaynak toplanacak ve elde edilen gelirlerle Bitcoin alımları hızlandırılacak. Amdax, yatırımcılara "hisse başına Bitcoin" oranını artırmayı ve böylece uzun vadede değer kazancı sağlamayı amaçlıyor.

Kurumsal Bitcoin benimsemesi Avrupa'da da giderek artıyor. Almanya merkezli Bitcoin Group 3 bin 605 BTC'ye, Birleşik Krallık merkezli Smarter Web Company 2 bin 395 BTC'ye sahip. Fransa'dan The Blockchain Group ve İngiltere'den Satsuma Technology de yüzlerce Bitcoin'i bilançolarında tutuyor.

Amdax CEO'su Lucas Wensing, "Artık Bitcoin arzının yüzde 10'undan fazlası şirketler, devletler ve kurumlar tarafından tutuluyor. Avrupa'nın önde gelen borsalarından Euronext'te bir Bitcoin hazinesi şirketi kurmak için doğru zaman olduğuna inanıyoruz." dedi.

Küresel ölçekte ise Asya merkezli Metaplanet, Bitcoin stratejisini en agresif biçimde uygulayan şirketlerden biri. Japon firma kısa süre önce 775 BTC daha alarak toplam varlıklarını 18 bin 888 BTC'ye çıkardı.

Bitcoin, son on yılda yüzde 26 bin 900 değer kazanarak altın, petrol ve S&P 500 gibi tüm ana varlık sınıflarını geride bırakmayı başardı.

