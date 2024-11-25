Hong Kong bankacılık devi kripto dünyasına adım atıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Hong Kong bankacılık devi kripto dünyasına adım atıyor

Hong Kong bankacılık devi kripto dünyasına adım atıyor

Hong Kong merkezli ZA Bank, HashKey borsası ile stratejik ortaklık kurarak Asya'nın ilk perakende kripto işlem hizmetini sunan bankası olmayı başardı. Kullanıcılar artık tek bir platform üzerinden Hong Kong Doları (HKD) ve Amerikan Doları (USD) ile kripto para alım satımı yapabilecek.

25.11.2024 14:09
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Geleneksel bankacılık kripto para dünyasıyla entegrasyon yolunda önemli bir adım attı. Hong Kong'un dijital bankası ZA Bank, HashKey Pro altyapısını kullanarak kurumsal düzeyde kripto işlem fonksiyonlarını perakende müşterilerine sunmaya başladı.

Kripto Para İşlemleri Banka Güvencesi

ZA Bank'ın bu hamlesinin arkasında, Hong Kong'un kripto para dostu düzenlemeleri bulunuyor. HashKey borsası ile yapılan iş birliği, mobil bankacılık sisteminde kripto para işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak.

HashKey Pro, finansal kuruluşların kripto işlem fonksiyonlarını entegre etmelerine yardımcı olan kurumsal düzeyde bir hizmet sunuyor. Platform, API işlemleri, toplu işlem hizmetleri ve kurumsal düzeyde hesap yapısı ile izin yönetimi gibi özellikler içeriyor.

Bu gelişme, Bitcoin'in (BTC) 100.000 dolar seviyesine yaklaştığı ve kripto para piyasasının yükseliş döneminde gerçekleşti. HashKey Exchange CEO'su Livio Weng, Web3 ekosisteminin gelişimini desteklemek ve kullanıcılara daha çeşitli finansal hizmetler sunmak için ZA Bank ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

ZA Bank'ın bu girişimi, HashKey'in Hong Kong'daki üç lisanslı kripto para borsasından biri olması nedeniyle özel bir önem taşıyor. Bu ortaklık, düzenleyici çerçeve içinde güvenli ve yasal kripto para işlemlerinin önünü açıyor.

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Son Dakika Kripto Para Hong Kong bankacılık devi kripto dünyasına adım atıyor - Son Dakika

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