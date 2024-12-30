Hong Kong Bitcoin rezerv hamlesini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Hong Kong Bitcoin rezerv hamlesini duyurdu

Hong Kong Bitcoin rezerv hamlesini duyurdu

Hong Kong'un kripto varlıklara yönelik stratejik yaklaşımı yeni bir boyut kazandı. Devlete ait Wen Wei Po gazetesine açıklamalarda bulunan Milletvekili Wu Jiexhuang, finansal istikrar için Bitcoin rezervi oluşturmanın önemini vurguladı. Bu gelişme, Hong Kong'un dijital varlık merkezi olma hedefinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

30.12.2024 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong Yasama Meclisi üyesi Wu Jiexhuang, özel idari bölgenin ulusal rezervlerine Bitcoin (BTC) eklemeyi önerdi. "Tek ülke, iki sistem" politikasından yararlanarak finansal istikrarı güçlendirmeyi hedefleyen bu hamle, ABD merkezli spot Bitcoin ETF'lerinin piyasa etkilerinin incelenmesini de kapsıyor. El Salvador ve Bhutan gibi ülkelerin Bitcoin rezerv stratejilerini örnek gösteren Jiexhuang, Hong Kong'a ilk hamle avantajı sağlayacak bir strateji sunuyor.

Hong Kong Ulusal Rezervlere Bitcoin Eklemeyi Planlıyor

Wu Jiexhuang'ın önerisi, kripto para dünyasında yankı yarattı. Çin'in hâlihazırda 190.000 Bitcoin'lik rezerviyle ABD'den sonra en büyük Bitcoin varlığına sahip olması, önerinin arka planını güçlendiriyor. Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosu, düzenlemeleri "aynı iş, aynı riskler, aynı kurallar" prensibiyle şekillendirecek.

2024 yılı ortalarında bir başka Yasama Meclisi üyesi Johnny Ng'nin benzer bir öneri sunması, konunun Hong Kong yönetimi tarafından ciddi şekilde ele alındığını gösteriyor. Bitcoin'in stratejik rezervlere dahil edilmesi, geleneksel varlıkların değerinde potansiyel değişimlere karşı bir koruma sağlayabilir.

Jiexhuang, büyük ekonomik güçlerin Bitcoin'i stratejik rezervlere dahil etme kararının, kripto para biriminin değerini daha istikrarlı hale getireceğini ve diğer ülkelerin de benzer adımlar atacağını öngörüyor. Bu durum, geleneksel varlıkların değerinde düşüşe neden olabilir ve hükümetlerin mali rezervlerini etkileyebilir.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kripto Para, Hong Kong, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Hong Kong Bitcoin rezerv hamlesini duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:38:36. #1.12#
SON DAKİKA: Hong Kong Bitcoin rezerv hamlesini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.