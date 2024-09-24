Hong Kong Blockchain teknolojisi ile geleneksel finansa meydan okuyor - Son Dakika
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Hong Kong Blockchain teknolojisi ile geleneksel finansa meydan okuyor

Hong Kong Blockchain teknolojisi ile geleneksel finansa meydan okuyor

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), e-HKD projesinin ikinci fazını başlatarak kripto para birimi alanındaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Bu aşamada tokenize varlıkların tasfiyesi, programlanabilirlik ve çevrim dışı ödemeler gibi üç ana tema üzerinde durulacak. Proje, Hong Kong'un finansal teknoloji alanındaki liderliğini güçlendirmeyi ve dijital ekonomiye geçişi hızlandırmayı hedefliyor.

24.09.2024 13:23
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Hong Kong, merkez bankası dijital para birimi (CBDC) arenasında öncü rolünü devam ettiriyor. e-HKD projesinin yeni fazı, dijital paranın günlük hayatta ve ticari işlemlerde kullanımını incelemeyi amaçlıyor. Bank of China, HSBC ve Visa gibi sektör devlerinin katılımı, projenin potansiyel etkisini ve önemini vurguluyor.

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Hong Kong Para Otoritesi (HKMA) yaptığı açıklamada e-HKD pilot programının ikinci aşamasının resmen başladığını duyurdu. Proje, bu aşamada "Proje e-HKD+" olarak yeniden adlandırıldı. HKMA, bu girişimin Hong Kong'un fintech gelişimi konusundaki kararlılığını yansıttığını belirtti.

İkinci faz kapsamında, çeşitli sektörlerden 11 firma grubu, e-HKD ve tokenize mevduatlar için yenilikçi kullanım senaryolarını keşfetmek üzere seçildi. Bu firmalar arasında Bank of China, Hang Seng Bank, HSBC, Aptos Lab, Visa ve Mastercard gibi sektör liderleri yer alıyor. Katılımcıların çeşitliliği, projenin geniş bir uygulama alanını kapsadığını gösteriyor.

HKMA, ikinci aşamayı bir e-HKD sandbox'ı ile yürütmeyi planlıyor. Bu sandbox, pilot katılımcılarının kullanım senaryolarını prototiplemesine ve test etmesine olanak sağlayacak. Resmi belgeye göre Hang Seng Bank, Aptos Lab ve Boston Consulting Group, tokenize bir fonun dijital para ile halka açık bir Blockchain'de tasfiye edilmesinin ticari değerini test etmeyi planlıyor.

Projenin önemli bir odak noktasında ise sınır ötesi ödemeler ve bankalararası transferler yer alıyor. Visa, ANZ, Fidelity ve ChinaAMC, e-HKD ve tokenize mevduatlar aracılığıyla bu alandaki imkanları keşfedecek. Bu çalışma, Avustralya merkezli kurumsal yatırımcıların Hong Kong'daki varlık yönetimi firmaları tarafından sunulan tokenize fon birimlerini satın almalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

HKMA Başkanı Eddie Yue, projenin önemini vurgulayarak "e-HKD Pilot Programı, HKMA'nın sektörle birlikte yeni kripto para biçimlerinin genel halka nasıl benzersiz bir değer katabileceğini keşfetmesi için değerli bir fırsat sağladı." dedi. Yue, HKMA'nın dijital para araştırmalarında kullanım senaryosu odaklı bir yaklaşımı benimsemeye devam edeceğini belirtti.

Proje, Hong Kong'un fintech ekosistemini güçlendirme ve küresel bir finans merkezi olarak konumunu pekiştirme stratejisinin önemli bir parçasını oluşturuyor. HKMA, ikinci aşamadan elde edilen temel bulguları 2025 yılı sonuna kadar açıklamayı planıyor. Bu sonuçlar, Hong Kong'un ve potansiyel olarak diğer ülkelerin gelecekteki CBDC stratejilerini şekillendirmede kritik bir rol oynayabilir.

e-HKD projesi, küresel CBDC rekabetinde Hong Kong'u ön plana taşıyor. Çin'in dijital yuan projesinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları kendi dijital para birimlerini geliştiriyor. Hong Kong'un bu alandaki çabaları sadece yerel finansal sistemi modernize etmekle kalmayıp aynı zamanda uluslararası finansal mimarinin geleceğini de şekillendirebilir.

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Son Dakika Kripto Para Hong Kong Blockchain teknolojisi ile geleneksel finansa meydan okuyor - Son Dakika

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