Hong Kong borsası kripto varlıklara kurumsal standartlar getiriyor

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Finans dünyası yeni bir dönüşüme tanık oluyor. HKEX'in duyurduğu "HKEX Sanal Varlık Endeks Serisi", önde gelen kripto borsalarından toplanan verilerle 24 saat boyunca hacim ağırlıklı referans fiyatlar sağlayacak. AB düzenlemelerine uyumlu olarak tasarlanan bu endeksler, Asya zaman diliminde kripto varlıklar için güvenilir bir fiyat kaynağı olmayı amaçlıyor.

Hong Kong Borsası Blockchain Ekosisteminde Güven İnşa Ediyor

HKEX'in başlattığı bu girişim, kripto ekosisteminde önemli bir boşluğu dolduracak. CCData tarafından yönetilecek endeksler, AB kıstas düzenlemesine tam uyumlu olarak tasarlanıyor.

HKEX CEO'su Bonnie Y Chan, endeks serisinin bölgedeki artan talebi karşılamak üzere geliştirildiğini vurguladı. Şeffaf ve güvenilir gerçek zamanlı kıstaslarla yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasını sağlamayı planladıklarını belirtti.

Hong Kong'un uluslararası finans merkezi konumunu güçlendiren bu hamle, kurumsal yatırımcılar için önemli bir değer taşıyor Endeksler, Bitcoin ve Ethereum için 24 saatlik hacim ağırlıklı referans spot fiyatlarını ABD doları cinsinden hesaplayacak.

Bununla birlikte, HKEX'in Nisan ayında listelediği spot kripto ETF'lerinin günlük işlem hacminde görülen düşüş, yatırımcı ilgisinin henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını gösteriyor. Üç spot Bitcoin ETF'nin toplam günlük işlem hacmi, bu aydaki en yüksek seviyesi olan 4,73 milyon dolardan 741.030 dolara geriledi.