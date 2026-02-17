Hong Kong düzenleyicisi hazirandan bu yana ilk kripto lisansını onayladı

SFC'nin lisanslı kripto firmaları siciline cuma günü eklenen VDX, Hong Kong'un düzenleyici çerçevesinde faaliyet göstermeye hak kazanan en son platform oldu. SFC'nin kamuya açık kayıtlarına göre bu onay, 17 Haziran'dan bu yana sicile yapılan ilk ekleme niteliği taşıyor. Victory Fintech'in ana şirketi Victory Securities, Hong Kong borsasında işlem gören bir finansal hizmetler firması olarak dikkat çekiyor.

HONG KONG'UN KRİPTO DÜZENLEMESİ

Hong Kong, kripto hizmet sağlayıcılarına yönelik mevcut düzenleyici çerçevesini 2023 yılında hayata geçirmişti. Bu rejim kapsamında lisans alan ilk iki platform Hashkey Exchange ve OSL Digital Securities oldu. Şu anda sicilde, New York Borsası'nda işlem gören Bullish (BLSH) dahil olmak üzere toplam 12 onaylı platform bulunuyor.

SIKI DÜZENLEMELER BAŞVURULARI ETKİLİYOR

Hong Kong'un kripto düzenleme rejimi, büyük finans merkezleri arasındaki en katı çerçevelerden biri olma özelliğiyle tanınıyor. Bu katı yaklaşım, bazı büyük borsaların lisans süreçlerinden çekilmesine yol açtı. Sektörün önde gelen borsalarından OKX ve Bybit, Mayıs 2024'te Hong Kong lisans başvurularını geri çekti.