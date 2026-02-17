Hong Kong düzenleyicisi hazirandan bu yana ilk kripto lisansını onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Hong Kong düzenleyicisi hazirandan bu yana ilk kripto lisansını onayladı

Hong Kong düzenleyicisi hazirandan bu yana ilk kripto lisansını onayladı
17.02.2026 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), halka açık finansal hizmet şirketi Victory Securities'in bağlı kuruluşu Victory Fintech'e (VDX) kripto varlık işlem platformu işletme lisansı verdi. Onay, geçen yılın haziran ayından bu yana verilen ilk lisans oldu.

SFC'nin lisanslı kripto firmaları siciline cuma günü eklenen VDX, Hong Kong'un düzenleyici çerçevesinde faaliyet göstermeye hak kazanan en son platform oldu. SFC'nin kamuya açık kayıtlarına göre bu onay, 17 Haziran'dan bu yana sicile yapılan ilk ekleme niteliği taşıyor. Victory Fintech'in ana şirketi Victory Securities, Hong Kong borsasında işlem gören bir finansal hizmetler firması olarak dikkat çekiyor.

HONG KONG'UN KRİPTO DÜZENLEMESİ

Hong Kong, kripto hizmet sağlayıcılarına yönelik mevcut düzenleyici çerçevesini 2023 yılında hayata geçirmişti. Bu rejim kapsamında lisans alan ilk iki platform Hashkey Exchange ve OSL Digital Securities oldu. Şu anda sicilde, New York Borsası'nda işlem gören Bullish (BLSH) dahil olmak üzere toplam 12 onaylı platform bulunuyor.

SIKI DÜZENLEMELER BAŞVURULARI ETKİLİYOR

Hong Kong'un kripto düzenleme rejimi, büyük finans merkezleri arasındaki en katı çerçevelerden biri olma özelliğiyle tanınıyor. Bu katı yaklaşım, bazı büyük borsaların lisans süreçlerinden çekilmesine yol açtı. Sektörün önde gelen borsalarından OKX ve Bybit, Mayıs 2024'te Hong Kong lisans başvurularını geri çekti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Hong Kong düzenleyicisi hazirandan bu yana ilk kripto lisansını onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
16:04
Fenerbahçe’de sakatlık şoku Yıldız isim bıçak altına yattı
Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim bıçak altına yattı
16:02
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin’e tehdit davasında karar
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
14:20
Yasak aşk mı, kumpas mı Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de dahil oldu
Yasak aşk mı, kumpas mı? Mutlu Işıksu hakkındaki tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni de dahil oldu
14:07
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 16:51:41. #7.11#
SON DAKİKA: Hong Kong düzenleyicisi hazirandan bu yana ilk kripto lisansını onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.