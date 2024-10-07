Hong Kong kripto borsalarına kapılarını açıyor - Son Dakika
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Kripto Para

Hong Kong kripto borsalarına kapılarını açıyor

Hong Kong kripto borsalarına kapılarını açıyor

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), yıl sonuna kadar daha fazla kripto borsasına lisans vermeyi planlıyor. SFC Başkanı Julia Leung, HKVAX'in üçüncü lisanslı borsa olarak onaylandığını açıkladı. Bu hamle, Hong Kong'un küresel kripto merkezi olma hedefini güçlendiriyor.

07.10.2024 14:43
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Kripto dünyasında regülasyon tartışmaları sürerken Hong Kong cesur adımlar atmaya devam ediyor. SFC'nin 11 potansiyel borsa adayı için ilk denetim aşamasını tamamlaması, sektörde heyecan yarattı. Ancak OKX, Gate.io ve HTX gibi bazı büyük oyuncuların lisans başvurularını geri çekmesi, düzenlemelerin sıkılığı konusunda endişeleri de beraberinde getiriyor.

Hong Kong Düzenleyicisi Lisans Sürecini Hızlandırıyor

Hong Kong'un finansal düzenleyicisi SFC, kripto para ekosistemini şekillendirmeye devam ediyor. SFC Başkanı Julia Leung, kripto borsası HKVAX'e verilen üçüncü lisansla birlikte, yeni kripto alım satım rejiminin hızla ilerlediğini belirtti. Leung, yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar daha fazla lisans vermeyi hedeflediklerini vurguladı.

Bu gelişme, Hong Kong'un kripto dostu politikasının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. HKVAX CEO'su Anthony Ng, lisans alımının ardından yaptığı açıklamada, şirketin güvenlik token arzları ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu konularında yoğunlaştığını belirtti.

SFC'nin kripto yaklaşımı, küresel kripto sahnesinde önemli bir gelişme olarak görülüyor. Düzenleyici kurum, 11 potansiyel borsa adayı için ilk denetim turunu tamamladı. Bu durum, sektörde hem heyecan hem de temkinli bir iyimserlik yaratıyor.

Öte yandan OKX, Gate.io ve HTX gibi bazı önemli borsaların lisans başvurularını geri çekmesi, Hong Kong'un kripto politikasının zorlukları hakkında soru işaretleri uyandırıyor. Bu durum, düzenlemelerin sıkılığı konusunda endişeleri beraberinde getiriyor.

Hong Kong Milletvekili Duncan Chiu, kripto borsalarının lisans alması için uygulanan düzenlemeleri "aşırı katı" olarak nitelendirdi. Chiu, bu kuralların büyük küresel borsaları Hong Kong'a girmekten caydırdığını öne sürdü. Bu eleştiriler, Hong Kong'un kripto politikasının hassas bir denge üzerine kurulu olduğunu vurguluyor.

Bununla birlikte, Bullish ve Crypto.com gibi bazı önemli kripto platformları, SFC'nin lisans başvurusu sahipleri listesinde kalmaya devam ediyor. Bu durum, Hong Kong'un kripto sektörünün hala önemli oyuncular için cazip olduğunu gösteriyor.

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