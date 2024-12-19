Hong Kong, kripto para düzenlemeleriyle büyümeyi hızlandırıyor

Kripto Para

SFC'nin yerinde denetimler ve değerlendirmeler sonucunda onayladığı dört yeni kripto borsası, perakende yatırımcılara hizmet verebilecek. Haziran 2023'te başlatılan yeni lisanslama rejimi kapsamında lisanslı borsa sayısı yediye ulaştı. Bu durum, Hong Kong'un kripto varlıklara yönelik açık kapı politikasının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Hong Kong Kripto Lisanslama Süreci Hız Kazandı

SFC'nin Aracı Kurumlardan Sorumlu İcra Direktörü Eric Yip, VATP'lerin üst yönetimi ve nihai kontrolörleriyle proaktif iletişim sağladıklarını belirtti. Bu yaklaşım, düzenleyici standartların benimsenmesini ve lisanslama sürecinin hızlanmasını sağlıyor.

Çarşamba günü yayımlanan genelgede SFC, başvuru sahiplerinin platform politikaları, prosedürleri ve sistemlerinin yeminli mali müşavirler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı. Düzenleyici kurum, ikinci aşama değerlendirme sürecini üçlü bir etkileşim modeli ile yönetecek.

Mali Hizmetler ve Hazine Vekil Sekreteri Joseph Chan, gelecek yılın başlarında bir "danışma paneli" kurulacağını duyurdu. Bu panel, lisanslı kripto ticaret platformlarının gelişimini destekleyecek önemli bir adım olarak görülüyor.