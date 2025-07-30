Hong Kong stablecoin düzenlemelerini tamamladı

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), stablecoin ihraççılarına yönelik uzun süredir beklenen yasal düzenleme çerçevesini tamamladığını duyurdu. Yeni kuralların 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklanırken kurum, henüz hiçbir şirkete lisans verilmediğinin altını çizdi.

Hong Kong Stablecoin İhraççıları İçin Yeni Dönemi Resmen Başlattı

Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), stablecoin ihraççılarına yönelik kapsamlı düzenleme çerçevesini tamamladığını açıkladı. 1 Ağustos 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni kurallar, stablecoin piyasasında şeffaflık ve güvenliği artırmayı hedefliyor. Lisans başvurusu süreci ve kamuya açık sicil sistemi ile yatırımcıların korunması amaçlanıyor.

Yeni yönetmelikler kapsamında, tüm stablecoin ihraççılarının HKMA'dan lisans alması zorunlu olacak. Bununla birlikte, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Terörizmin Finansmanını Önleme (CTF) kapsamında ayrıntılı rehberler yayımlandı. Lisans alan kurumlar, HKMA'nın resmi internet sitesi üzerinden kamuya açık bir sicil aracılığıyla duyurulacak. Böylece yatırımcılar, yalnızca resmi olarak lisanslanan stablecoin ihraççılarını kolaylıkla doğrulayabilecek.

HKMA yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar hiçbir kuruluşa stablecoin lisansı verilmemiştir. Kamuoyunun, lisanssız faaliyet gösterdiğini iddia eden kişi veya kuruluşlara karşı dikkatli olması gerekmektedir." ifadeleriyle vatandaşları uyardı. Ayrıca, lisans başvurusu sürecinde olduklarını beyan eden gruplara karşı da temkinli olunması gerektiği belirtildi. Lisanssız stablecoin tutan yatırımcıların tüm riski kendisinin üstlendiği vurgulandı.

HKMA Başkanı Eddie Yue, stablecoin alanında son dönemde yaşanan yoğun ilgi ve spekülasyonun bazı varlık fiyatlarında gereksiz dalgalanmalara yol açtığını belirtti. Yue, lisans başvurusunda bulunan birçok şirketin hem teknik yeterlilik hem de net uygulama planı açısından standartları karşılamadığını söyledi. Yeni yasal çerçevenin ilk aşamasında sadece sınırlı sayıda başvuru sahibinin lisans alabileceği, yatırımcıların ise lisanssız stablecoin ürünlerinden uzak durması gerektiği vurgulandı.

Stablecoin lisansı almak isteyen şirketler için başvurular 1 Ağustos'ta açılıyor. İlk değerlendirme kapsamında, başvuruların en geç 30 Eylül'e kadar tam olarak sunulması gerekiyor.

Çin'in Shenzhen kentinde ise stablecoin ve kripto para kisvesi altında yürütülen yasa dışı yatırım dolandırıcılıklarına karşı uyarılar artırıldı. Yerel otoriteler, lisanssız varlıkların yatırımcılar açısından büyük risk oluşturduğunu ve bilgi eksikliğinin kötüye kullanıldığını açıkladı.