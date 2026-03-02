Hong Kong ve Şanghay ticari verileri Blockchain'e taşıyor - Son Dakika
Hong Kong ve Şanghay ticari verileri Blockchain'e taşıyor

Hong Kong ve Şanghay ticari verileri Blockchain\'e taşıyor
02.03.2026 13:10
Hong Kong ve Şanghay yetkilileri, sınır ötesi kargo ticareti ve finansmanı için Blockchain tabanlı ortak bir dijital platform kurmak amacıyla anlaşma imzaladı. Girişim, yıllık 1,5 trilyon dolarlık pazardaki operasyonel süreçleri hızlandırmayı hedefliyor.

Hong Kong, Çin'in finansal köprüsü olma rolünü güçlendirerek Şanghay yetkilileriyle sınır ötesi kargo ticareti ve ticaret finansmanı için Blockchain ağları kurmak üzere yeni bir anlaşmaya imza attı. Pazartesi günü duyurulan mutabakat zaptı; Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), Şanghay Veri Bürosu ve Ulusal Blockchain Teknoloji İnovasyon Merkezi arasında gerçekleştirildi. Söz konusu anlaşma, ticari verileri, elektronik konşimentoları ve finansman sistemlerini birbirine bağlayan ortak bir dijital platform geliştirmeyi resmiyete döküyor.

Bu adım, evrak işlerinin ve manuel doğrulama süreçlerinin gecikmelere yol açtığı yıllık 1,5 trilyon dolarlık kargo finansmanı pazarını hedefliyor. Gelişme, Bitcoin ve Blockchain teknolojisinin reel ekonomideki kullanımının giderek arttığına işaret ediyor. Yetkililer, anakara kargo verilerini Hong Kong'un uluslararası altyapısına entegre ederek sınır ötesi ticaretteki engelleri azaltmayı amaçlıyor. Böylece Hong Kong'un Çin ile küresel sermaye piyasaları arasındaki ana kanal olma statüsünün pekiştirilmesi hedefleniyor.

SİSTEMLER ARASI ENTEGRASYON SAĞLANACAK

Anlaşma kapsamında taraflar, HKMA'nın Project Ensemble çerçevesi altında sınır ötesi bir platformun oluşturulmasını inceleyecek. Girişim, ticaret finansmanını kolaylaştırmak için elektronik konşimentoların ve Blockchain tabanlı belgelerin kullanımını değerlendirecek. Aynı zamanda, güvenli veri paylaşımını sağlamak amacıyla Hong Kong'un Ticari Veri Değişimi ve CargoX sistemleriyle bağlantı kurulacak.

Hong Kong için bu hamle, dijital varlık stratejisini yalnızca kripto piyasalarıyla sınırlı tutmayıp reel ekonomiye genişlettiğini gösteriyor. Regülatörler, geleneksel kağıt belgelerin kredi kararlarını yavaşlattığı operasyonel darboğazları çözmeye odaklanıyor. Platformun başarılı olması halinde Hong Kong'un anakara tedarik zincirlerine daha derinlemesine entegre olması ve uluslararası yatırımcılara Çin ticaret verileri için uyumlu bir erişim kapısı sunması bekleniyor. Bu girişimle birlikte şehir, Blockchain teknolojisini pilot bir proje olmaktan çıkarıp temel bir sınır ötesi finansal altyapıya dönüştürmeyi amaçlıyor.

