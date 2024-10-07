Hukuk mücadelesi sona erdi: FTX iflasında yeniden yapılanma onaylandı - Son Dakika
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Kripto Para

Hukuk mücadelesi sona erdi: FTX iflasında yeniden yapılanma onaylandı

Hukuk mücadelesi sona erdi: FTX iflasında yeniden yapılanma onaylandı

ABD İflas Mahkemesi, FTX kripto borsasının dolandırıcılık ve kötü yönetim iddiaları sonrası başvurduğu iflas sürecindeki yeniden yapılanma planını onayladı. Yargıç John Dorsey, planın alacaklıların yüzde 98'ine taleplerinin yüzde 118 oranında ödeme yapılmasını öngördüğünü açıkladı. Bu karar, FTX'in iflas davasının sona erdiğini ve alacaklılar için yeni bir başlangıç anlamına geliyor.

07.10.2024 22:48
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ABD'nin Delaware eyaletinde bulunan İflas Mahkemesi, büyük bir finansal krizin ardından FTX kripto borsasının yeniden yapılanma planını onayladı. Bu karar, alacaklıların çoğunun taleplerinin yüzde 118'ini nakit olarak alacakları anlamına geliyor. Yargıç John Dorsey, bu sürecin karmaşık iflas davaları için bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Hukuk Mücadelesi Sona Erdi: FTX'in Yeniden Yapılanma Planı Kabul Edildi

Kripto para piyasasının en büyük çöküşlerinden birini yaşayan FTX borsasının geleceği, nihayet netlik kazandı. ABD'nin Delaware eyaletindeki iflas mahkemesi, iki yıllık yorucu bir hukuki sürecin ardından, FTX'in yeniden yapılandırma planını onayladı.

Yargıç John Dorsey başkanlığındaki mahkeme, alacaklıların büyük çoğunluğunu memnun edecek bir karara imza attı. Planın detaylarına göre alacaklıların yüzde 98'ine, taleplerinin yüzde 118'i oranında ödeme yapılacak. Bu oran, pek çok gözlemciyi şaşırtan olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Duruşma sonrasında konuşan Yargıç Dorsey, kararın karmaşık iflas davalarına örnek teşkil edeceğini vurguladı. Süreçte yer alan tüm tarafları tebrik eden Dorsey, adeta bir dönüm noktasına işaret etti.

Öte yandan, alacaklıların talepleri doğrultusunda, ödemelerin kripto varlıklar yerine nakit olarak yapılması kararlaştırıldı. Bu karar, uzun süren tartışmaların ardından alındı. FTX'in avukatı Steven P. Coverick, şirketin gerekli kripto varlıklara hiçbir zaman tam olarak sahip olamadığını açıkladı.

Mahkeme, FTX'in kendi çıkardığı kripto para birimi FTT'nin değerini sıfır olarak tescilledi. Yargıç Dorsey, FTT tokenlarının değer kazanma ihtimalinin bulunmadığını net bir şekilde ifade etti.

FTX'in yeni CEO'su John J. Ray III'ün şirketi yeniden canlandırma çabaları, yeterli sermaye bulunamadığı için sonuçsuz kaldı. Bu gelişme, kripto para piyasasındaki güven ortamını yeniden sorgulattı.

Skandalın baş aktörü, eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in 25 yıl hapis cezasına çarptırılması, adaletin tecelli ettiğini gösterdi. Bununla birlikte Alameda'nın eski CEO'su Caroline Ellison'a verilen iki yıllık hapis cezası, olayın farklı boyutlarını gözler önüne serdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Hukuk mücadelesi sona erdi: FTX iflasında yeniden yapılanma onaylandı - Son Dakika

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