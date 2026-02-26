Hut 8, 2025'te 248 milyon dolar net zarar açıkladı - Son Dakika
Hut 8, 2025'te 248 milyon dolar net zarar açıkladı

26.02.2026 17:27
Bitcoin madenciliğinden enerji ve yapay zeka altyapısına yönelen Hut 8, 2025 yılı genelinde 248 milyon dolar net zarar bildirdi. Şirket, gerçekleşmemiş dijital varlık kayıplarının gelir artışını gölgede bıraktığı bir dönemde 7 milyar dolarlık yapay zeka kira anlaşmasıyla dikkat çekti.

Hut 8, 2024'te 331,4 milyon dolar net kâr elde etmesine karşın 2025 yılını 248 milyon dolar net zararla kapattı. Şirketin yıllık geliri ise bir önceki yılın 162,4 milyon dolar seviyesinden 235,1 milyon dolara yükseldi. Gelirin 202,3 milyon dolarlık bölümü bilişim operasyonlarından, 23,2 milyon doları enerji üretimi ve yönetim hizmetlerinden, 9,6 milyon doları ise dijital altyapıdan elde edildi.

Dördüncü çeyrekte gelir, bir önceki yılın aynı dönemindeki 31,7 milyon dolardan 88,5 milyon dolara tırmandı. Buna karşın şirket, ağırlıklı olarak 401,9 milyon dolarlık gerçekleşmemiş dijital varlık kayıplarının etkisiyle çeyrek bazında 301,8 milyon dolar net zarar kaydetti. Aynı dönemde bir yıl önce 152 milyon dolar net kâr elde edilmişti. Düzeltilmiş FAVÖK de Bitcoin fiyat hareketlerinden kaynaklanan piyasa değeri dalgalanmalarını yansıtarak 2024'teki artı 555,7 milyon dolardan 2025'te eksi 135,4 milyon dolara geriledi.

7 MİLYAR DOLARLIK YAPAY ZEKA ANLAŞMASI

Hut 8, mali tablolardaki zararın ötesinde yapay zeka altyapısına geçiş stratejisini ön plana çıkardı. Şirket, çeyrek dönem içinde Louisiana'daki River Bend kampüsünde 245 megawatt BT kapasitesi için Fluidstack ile 15 yıllık bir kira sözleşmesi imzaladı. Temel sözleşme değeri 7 milyar doları bulan anlaşma, Google tarafından mali olarak destekleniyor.

Şirketin 2025 sonu itibarıyla geliştirme hattı toplam 8.500 megawatt düzeyine ulaştı. Bu kapasitenin 330 MW'ı inşaat aşamasında, 1.200 MW'tan fazlası ise geliştirme sürecinde bulunuyor. Rakam, River Bend sahasında güç genişletmeye bağlı olarak devreye girebilecek ek 1.000 MW'lık potansiyel kapasiteyi içermiyor.

AMERICAN BITCOIN VE PİYASA PERFORMANSI

Hut 8, çoğunluk hissesine sahip olduğu Bitcoin biriktirme iştiraki American Bitcoin'in halka arzını da tamamladı. Şirket, yılı Hut 8 ve American Bitcoin genelinde yaklaşık 1,4 milyar dolarlık nakit ve Bitcoin rezerviyle kapattı.

Hut 8 hisseleri (HUT) salı günü yüzde 1,5 civarında artışla 60 doların hemen üzerinde işlem gördü. Hisse, geçen ay dört yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesi olan 66 dolara kısa süreliğine temas etmişti. Son bir yılda yüzde 300'ün üzerinde değer kazanan hisse, aynı dönemde yaklaşık yüzde 27 gerileyen Bitcoin'den belirgin şekilde ayrıştı.

