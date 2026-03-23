Hyperliquid\'in yerel tokeni HYPE için Grayscale\'den ETF başvurusu

Fonun saklama hizmetini Coinbase Custody üstlenecek, fiyatlama ise sektörde yaygın kullanılan bir referans endeks üzerinden yapılacak. Başvuruda HYPE için staking işlemlerinin şu anda yasak olduğu belirtilirken ileride bu yasağın kaldırılmasına olanak tanıyan bir "staking koşulu" maddesi de yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın atadığı Paul Atkins liderliğindeki SEC, kriptoya dayalı fon başvurularında onay sürecini hızlandırdı. Ancak staking gelirlerinin fonlara dahil edilmesi konusundaki adımlar daha temkinli ilerliyor.

Grayscale bu alanda tek başvuru sahibi değil. 21Shares ve Bitwise geçen yıl sonlarında benzer HYPE fon başvurularını SEC'e sunmuştu.

Yüksek performanslı bir Layer 1 Blockchain olan Hyperliquid, merkeziyetsiz sürekli vadeli işlem hacminde şu anda birinci sırada yer alıyor. Platform ABD'li kullanıcılara kapalı olsa da yakın zamanda kurulan Hyperliquid Policy Center, Washington'da lobi faaliyetlerini sürdürüyor.