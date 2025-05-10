IBIT Bitcoin fonu milyar dolarlık yatırımla rekor kırdı - Son Dakika
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Kripto Para

IBIT Bitcoin fonu milyar dolarlık yatırımla rekor kırdı

IBIT Bitcoin fonu milyar dolarlık yatırımla rekor kırdı

BlackRock'ın Bitcoin ETF'si (IBIT), 9 Mayıs'ta 356,2 milyon dolar sermaye girişi çekerek 19 gün üst üste yatırım çekme rekorunu kırdı. Dünyanın en büyük varlık yöneticisinin 2025'teki bu en uzun giriş serisi, Bitcoin'in 8 Mayıs'ta 100 bin dolar seviyesini yeniden aşmasıyla beraber gerçekleşti. Haftalık toplam giriş ise 1,03 milyar dolara ulaştı.

10.05.2025 15:05
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Dünyanın lider varlık yöneticisinin BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'si IBIT, 14 Nisan'dan bu yana kesintisiz para girişi çekiyor. Bu etkileyici performans, Bitcoin'in fiyat oynaklığına rağmen kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara olan güveninin arttığını gösteriyor. IBIT'in "En İyi Yeni ETF" ödülünü kazanması da bu güvenin bir başka göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BlackRock Bitcoin Fonu 2025 Rekorunu Kırdı

IBIT fonu, 9 Mayıs'taki 356,2 milyon dolarlık girişle birlikte 19 gün üst üste para akışı yaşadı. Bu durum, 2025 yılında varlık yöneticisinin en uzun süreli yatırım çekme serisi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu giriş serisi, Bitcoin'in oldukça dalgalı bir döneminden geçtiği 14 Nisan'dan bu yana kesintisiz ilerliyor. Bu süre zarfında Bitcoin değeri 83.152 dolar ile 103.000 dolar arasında seyretti. Piyasa duyarlılığı, özellikle varlığın 23 Nisan'da 90.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmasıyla olumlu yönde değişmeye başladı.

Verilere göre sadece geçen işlem haftasında IBIT'e 1,03 milyar dolar para girişi oldu. Bu, piyasa katılımcılarının kripto varlıklara olan ilgisinin güçlendiğini gösteriyor.

IBIT'in önceki en uzun yatırım çekme serisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki göreve başlama töreni etrafında gerçekleşen ve 15 Ocak'tan 28 Ocak'a kadar süren dokuz günlük bir dönemdi. Bununla birlikte, IBIT'in lansmandan bu yana en uzun giriş serisi, 2024 yılında fon piyasaya sürüldükten sonra 104 gün boyunca kesintisiz devam etmişti.

Bitcoin dünyasında uzman görüşleri de geleceğe yönelik olumlu tahminleri destekliyor. Bitwise'ın Avrupa araştırma başkanı André Dragosch, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada Bitcoin'in genişleyen kurumsal adaptasyonunun, altının piyasa değerini aşarak 2029 yılına kadar 1 milyon dolar seviyesine ulaşmasını sağlayabileceğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Blackrock, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para IBIT Bitcoin fonu milyar dolarlık yatırımla rekor kırdı - Son Dakika

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