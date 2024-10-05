IcomTech'in milyonluk kripto vurgunu yargıda son buldu - Son Dakika
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Kripto Para

IcomTech'in milyonluk kripto vurgunu yargıda son buldu

IcomTech\'in milyonluk kripto vurgunu yargıda son buldu

IcomTech kurucusu David Carmona, işçi sınıfını hedef alan kripto para Ponzi planı nedeniyle 121 ay hapis cezasına çarptırıldı. ABD mahkemesi, Carmona'nın yatırımcıları aldatarak milyonlarca dolar dolandırdığını tespit etti. Bu karar, kripto para dünyasındaki dolandırıcılık vakalarına karşı sert bir uyarı niteliği taşıyor.

05.10.2024 13:34
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Kripto para piyasasında güven sarsıcı bir olay daha yaşandı. IcomTech adlı dolandırıcılık amacı güden kripto madencilik ve ticaret şirketinin kurucusu David Carmona, " finansal özgürlük" vaadiyle insanları kandırarak yürüttüğü Ponzi planı nedeniyle ağır bir cezaya çarptırıldı. Bu olay, kripto para yatırımcılarının dikkatli olması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Gösterişli Fuarlardan Hapishane Hücrelerine

ABD'de, kripto şirketi IcomTech kurucusu David Carmona, işlediği dolandırıcılık suçu nedeniyle 10 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı. Carmona'nın lüks yaşam tarzıyla yatırımcıları cezbettiği ve sahte vaatlerle milyonlarca dolar topladığı ortaya çıktı.

IcomTech, 2018 yılında David Carmona ve ortakları tarafından kuruldu. Şirket, kendisini bir kripto madencilik ve ticaret firması olarak tanıttı. Yatırımcılara, "sözde kripto para ile ilgili yatırım ürünleri" satın almaları halinde kâr elde edecekleri vaadinde bulunuldu.

Ancak savcılık, IcomTech'in yatırımcıları için herhangi bir madencilik veya ticaret faaliyeti gerçekleştirmediğini ortaya koydu. Toplanan paralar, diğer yatırımcılara ödeme yapmak ve şirket yöneticilerinin kişisel harcamaları için kullanıldı. Bu durum, klasik bir saadet zincirinin işleyişini net bir şekilde ortaya koydu.

ABD Savcısı Damian Williams yaptığı açıklamada Carmona'nın "IcomTech kripto para Ponzi planının baş mimarı" olduğunu belirtti. Williams, Carmona'nın işçi sınıfı insanları hedef alarak, onlara finansal özgürlük vaat ettiğini ve bu şekilde insanların kazanılmış paralarını ellerinden aldığını vurguladı.

Savcılık, IcomTech'in gösterişli fuarlar düzenlediğini, insanları yatırım yapmaya teşvik ettiğini ve elde ettikleri sözde başarılarla övündüklerini belirtti. IcomTech tanıtımcıları, büyük ölçekli etkinliklere pahalı arabalar ve lüks kıyafetlerle katılarak, şirketin başarısını sergilemeye çalıştı. Bu etkinliklerin atmosferi, planlar hakkında heyecan yaratmak için özel olarak tasarlanmıştı.

2018 yılında yatırımcılar para çekmeye başladığında, çeşitli bahaneler, gecikmeler ve gizli ücretlerle karşılaştılar. Şikayetlere rağmen Carmona da dahil olmak üzere IcomTech tanıtımcıları şirketi tanıtmaya ve yatırım kabul etmeye devam etti. Ancak 2019'un sonunda IcomTech iflas etti.

Bu dava, kripto para sektöründeki denetim eksikliğini ve yatırımcıların karşı karşıya kaldığı riskleri bir kez daha gündeme getirdi. Kripto para yatırımcılarının, özellikle yüksek getiri vaat eden projelere karşı dikkatli olmaları ve gerekli araştırmaları yapmaları gerektiği bir kez daha anlaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para IcomTech'in milyonluk kripto vurgunu yargıda son buldu - Son Dakika

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