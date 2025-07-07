İddiaların yalanlanmasının ardından Toncoin fiyatında sert düşüş - Son Dakika
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Kripto Para

İddiaların yalanlanmasının ardından Toncoin fiyatında sert düşüş

İddiaların yalanlanmasının ardından Toncoin fiyatında sert düşüş
07.07.2025 09:31
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) üç üst düzey düzenleyicisi, TON Foundation'ın "yüz bin dolar staking karşılığında 10 yıllık altın vize" vaadini reddetti. Açıklamanın ardından Toncoin fiyatı yüzde 6 düşerek 2,84 dolara geriledi.

Hafta sonu The Open Network'ün (TON) "100 bin dolar'lık Toncoin staking'i ve tek seferlik 35 bin dolar işlem ücreti karşılığında 10 yıllık BAE altın vizesi" kampanyasını duyurması, piyasada kısa süreli coşku yarattı. Ancak kısa bir süre önce üçlü düzenleyici açıklaması bu iddiayı çürüttü. Gelişme sonrası Toncoin, hafta sonu gördüğü 3,03 dolarlık zirveden yüzde 6 düşerek 2,84 dolar seviyesine çekildi.

BAE'den TON Yatırımcılarını Üzecek Karar

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) altın vize programına ilişkin çıkan haberler sonrasında Toncoin (TON) değerinde sert dalgalanmalar yaşandı. The Open Network'ün yaptığı açıklamada, 100 bin dolar değerinde TON stake eden yatırımcıların 10 yıllık oturma izni alabileceği iddia edilmişti. Bu haber üzerine kripto para birimi yüzde 10 yükselerek 3,03 dolara ulaştı.

BAE yetkilileri tarafından yapılan resmi açıklama, piyasada hareketliliğe neden oldu. Emirates Haber Ajansı, Federal Kimlik, Vatandaşlık, Gümrük ve Liman Güvenliği Kurumu ile Menkul Kıymetler ve Emtia Kurumu'nun ortak bildirisi yayımlandı. Açıklamada dijital varlık sahiplerinin altın vize programından yararlanamayacağı belirtildi. Bu gelişme sonrasında TON fiyatı yüzde 6 gerileyerek 2,84 dolar seviyesine indi.

The Open Network yönetimi, üç yıl boyunca 100 bin dolar değerinde TON stake eden ve 35 bin dolar işlem ücreti ödeyen yatırımcıların programa dahil olabileceğini duyurmuştu. Telegram CEO'su Pavel Durov'un sosyal medya paylaşımı da söylentileri güçlendirmişti. Ancak BAE makamları, dijital para yatırımlarının özel düzenlemelere tabi olduğunu ve altın vize uygunluğuyla ilgisi bulunmadığını açıkladı.

Altın vize programı 2019 yılında BAE hükümeti tarafından başlatıldı. Program kapsamında yetenekli bireylerin ülkeye çekilmesi hedefleniyor. Vize sahipleri, sponsor ihtiyacı olmadan BAE'de yaşama, çalışma ve eğitim alma hakkına sahip oluyor. Vize süreleri 5 ile 10 yıl arasında değişiyor.

Program için belirlenen kriterler oldukça katı. Doktor, bilim insanı veya araştırmacı gibi özel becerilere sahip kişiler başvuru yapabiliyor. Yatırımcılar için minimum 2 milyon BAE dirhemi (544 bin dolar) değerinde kamu yatırımı şartı aranıyor. Girişimciler ise BAE makamları tarafından tanınan teknoloji tabanlı bir startup'a sahip olmaları durumunda programa dahil olabiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Kripto Para, Vize, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para İddiaların yalanlanmasının ardından Toncoin fiyatında sert düşüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: İddiaların yalanlanmasının ardından Toncoin fiyatında sert düşüş - Son Dakika
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