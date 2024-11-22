İflas eden kripto para borsası FTX geri ödemeler için tarih verdi - Son Dakika
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Kripto Para

İflas eden kripto para borsası FTX geri ödemeler için tarih verdi

İflas eden kripto para borsası FTX geri ödemeler için tarih verdi

FTX varlık yönetimi, iflas sürecindeki müşterilerine Mart 2025'e kadar geri ödeme yapmaya başlayacağını duyurdu. Borsa, müşterilerine talep değerlerinin yüzde 146'sına kadar ödeme yapmayı planlıyor ve yeniden yapılanma sürecinin son aşamasına gelindi.

22.11.2024 15:05
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Kripto para sektörünün en büyük skandallarından birinin ardından FTX, müşteri varlıklarını geri ödemeye hazırlanıyor. John J. Ray III liderliğindeki ekip, şimdiden milyarlarca dolarlık varlığı geri kazandırdı. Buna rağmen İç Gelir Servisi'nin (IRS) 24 milyar dolarlık vergi talebi, sürecin önündeki en büyük engel olarak duruyor.

FTX Yönetimi Milyarlarca Doları İade Edecek

FTX yönetimi perşembe günü yaptığı açıklamada, geri ödeme sürecinin detaylarını paylaştı. Buna göre müşteriler, geri ödemeleri alabilmek için dağıtım acenteleri aracılığıyla onaylı bir hesap oluşturmalı ve KYC (Müşterini Tanı) doğrulamasını tamamlamalıdır.

Yeniden yapılanma sürecinde önemli ilerleme kaydeden FTX, aralık ayı sonuna kadar özel dağıtım acenteleriyle gerekli düzenlemeleri sonuçlandıracak. Borsa yönetimi, kesin yürürlük tarihini bu düzenlemelerden sonra duyuracak.

FTX'in alacaklılara sunduğu geri ödeme planı, yatırımcıların beklentilerinin üzerinde şekillendi. Buna rağmen birçok alacaklı, kripto varlık değerlerindeki artış nedeniyle ödemelerin kripto para birimleriyle yapılmasını talep ediyor.

Yeniden yapılanma ekibinin bildirdiğine göre alacaklıların üçte ikisinden fazlası süreçte oy kullandı. Bu durum, planın geniş destek gördüğünü ortaya koyuyor. 8 milyar dolarlık müşteri varlığını geri ödemeyi hedefleyen FTX'in önündeki en büyük engel, IRS'nin talep ettiği 24 milyar dolarlık vergi borcu olarak görünüyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para İflas eden kripto para borsası FTX geri ödemeler için tarih verdi - Son Dakika

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