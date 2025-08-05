İki şirket toplam 50 milyon dolarlık ETH satın aldı - Son Dakika
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Kripto Para

İki şirket toplam 50 milyon dolarlık ETH satın aldı

İki şirket toplam 50 milyon dolarlık ETH satın aldı
05.08.2025 09:56
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The Ether Machine 40 milyon dolarlık dev alımla Ethereum hazine sıralamasında üçüncü sıraya yükseldi. GameSquare da 10 milyon dolarlık yatırımla ETH varlığını 15.630'a çıkardı. İki şirketin toplam 50 milyon dolarlık hamlesi kurumsal ETH birikiminde yeni dönemin başladığını gösteriyor. Sektör devleri milyarlarca dolarlık ETH rezervi yarışında.

Kurumsal Ethereum hazine stratejileri momentumunu artırırken büyük şirketler ETH portföylerini agresif şekilde genişletiyor. The Ether Machine'in son alımı, şirketin toplam varlığını 345.362 ETH'ye çıkararak Ethereum Foundation'ı geride bıraktı. Bu hareket, geleneksel finans kurumlarının kripto varlıklara yönelişinin önemli bir göstergesi oldu.

The Ether Machine Dev ETH Alımıyla Sıralamada Üçüncü Oldu

The Ether Machine'in açıkladığı 10.605 ETH'lik satın alım hamlesi, şirketin daha önce duyurduğu 97 milyon dolarlık özel yerleşimden elde edilen nakit gelirlerinin bir kısmıyla gerçekleştirildi. Bu gelişme, Ethereum'un 10. yıl dönümünde yapılan 15.000 ETH'lik alımın üzerine inşa ediliyor ve şirketin ETH'ye olan inancını pekiştiriyor.

SER verilerine göre firma, stratejik ETH rezerv sıralamasında sadece Tom Lee'nin BitMine ve Joe Lubin'in SharpLink'inin gerisinde kalıyor. BitMine'ın varlıkları 833.137 ETH'ye (2,9 milyar dolar) ulaşırken, SharpLink'in ETH tutarı hafta sonu yapılan alımlarla 480.031 ETH'ye yükseldi.

GameSquare, Nasdaq'ta işlem gören medya şirketi kimliğinden Ethereum hazine firmasına dönüşümünü sürdürüyor. Şirketin 2.717 ETH'lik ek alımı, toplam varlığını 15.630 ETH'nin üzerine çıkararak sıralamada ilk 20'ye girmesini sağladı.

The Ether Machine Başkanı Andrew Keys, şirketin görevinin ETH satın almak, stake etmek ve onchain'de çalıştırmak olduğunu vurguladı. Keys, "Bu pasif maruz kalma değil. Ethereum'un sermaye tabanını büyütmek için tasarlanmış bir makine inşa ediyoruz." dedi.

GameSquare ayrıca Dialectic'in onchain getiri platformunu kullanan stratejisini hayata geçirdi. 1 Ağustos'ta başlayan bu sistem, yüzde 8 ila 14 yıllık getiri hedefliyor. Elde edilen gelirlerle finanse edilen 5 milyon dolarlık hisse geri alım programı da yönetim kurulu tarafından onaylandı.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para İki şirket toplam 50 milyon dolarlık ETH satın aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki şirket toplam 50 milyon dolarlık ETH satın aldı - Son Dakika
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