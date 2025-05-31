IMF cephesinden Bitcoin madencilik açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

IMF cephesinden Bitcoin madencilik açıklaması

IMF cephesinden Bitcoin madencilik açıklaması
31.05.2025 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'ın Bitcoin madenciliği ve yapay zeka için 2.000 MW elektrik tahsis planını, ülkedeki enerji kıtlığı ve bütçe görüşmeleri sürerken sorguluyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'ın ülkenin genişletilmiş mali programıyla bağlantılı devam eden müzakereler sürerken Bitcoin madenciliği ve yapay zeka veri merkezleri için 2.000 megavat (MW) elektrik tahsis etme kararıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Geçen hafta duyurulan bu girişim, bağımsız madencileri, Blockchain şirketlerini ve yapay zeka firmalarını Pakistan'a çekmeyi amaçlıyor.

Pakistan Kripto Sektörüne Yeşil Işık Yakıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'ın Bitcoin madenciliği ve yapay zeka veri merkezleri için 2 bin megavat elektrik tahsis etme kararına ilişkin endişelerini dile getirdi. Ülkenin genişletilmiş mali programına bağlı müzakereler devam ederken gelen bu girişim, IMF tarafından yakından inceleniyor.

Kısa bir süre önce açıklanan plan, bağımsız madencileri, Blockchain şirketlerini ve yapay zeka firmalarını Pakistan'a çekmeyi hedefliyor. Ancak yerel haber kaynaklarına göre IMF bu hamleyi sorgulayarak Maliye Bakanlığı'ndan kripto madenciliğinin yasallığı ve elektrik tahsisleri konusunda acil açıklama talep etti. Özellikle ülkenin kronik enerji sıkıntısı ve mali baskılarla mücadele ettiği bir dönemde gelen bu karar, IMF'nin dikkatini çekti.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre IMF, açıklama öncesinde bilgilendirilmedi ve Pakistan'da kripto paraların yasal statüsünü sorguladı. IMF ayrıca elektrik tarifelerine ve kaynak dağıtımına olası etkileri konusunda da endişelerini dile getirdi. Devam eden müzakerelerde yer alan bir yetkili, "IMF'den bu girişimle ilgili daha sert görüşmeler korkusu var. Ekonomik ekip zaten zorlu sorularla karşı karşıya ve bu hamle görüşmelerin karmaşıklığını artırdı." dedi.

Pakistan'lı yetkililerle görüşmeler yürüten IMF heyetinin, hükümetin Bitcoin madenciliği ve yapay zeka operasyonları için elektrik planına özel bir oturum ayırması bekleniyor.

Elektrik tahsisi, dijital varlıkları Pakistan ekonomisine entegre etmeye yönelik daha geniş ulusal stratejinin bir parçası. Bu planın kilit bileşeni, 21 Mayıs'ta Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan Pakistan Dijital Varlık Otoritesi'nin (PDAA) kurulması. PDAA, borsaları, cüzdanları, stablecoinleri ve DeFi platformlarını düzenlerken, Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) gibi uluslararası çerçevelere uygun olarak ulusal varlıkların tokenizasyonunu denetleyecek.

Bu gelişme, Pakistan'ın ilk stratejik Bitcoin rezervini tanıtmasının ardından geldi. Bu etkinlik, İslamabad'ın dijital finansa yönelişinin sinyalini verdi. Konferans sırasında Başbakan Şehbaz Şerif'in kripto danışmanı Bilal bin Sakib, ulusal Bitcoin cüzdanının lansmanını ve hükümetin dijital varlık sektörünü destekleme taahhüdünü açıkladı.

Pakistan hükümeti, 2025 yılının Şubat ayında "Ulusal Kripto Konseyi" önerisiyle kripto paralara yönelik tutumunu değiştirmeye başladı. Bu organ, dijital varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve hazırlamak ve ülkenin büyüyen kripto ekosistemine yabancı yatırım çekmekle görevlendirildi.

Konseyin ilk önerileri arasında fazla enerjiyi Bitcoin madenciliği ve veri merkezi operasyonları için kullanma planları ile ulusal Bitcoin rezervi oluşturma yer aldı.

Binance'in kurucu ortağı Changpeng "CZ" Zhao da Nisan ayında Konsey'e danışman olarak atandı. Bu görevde CZ'nin, kripto düzenlemeleri, Blockchain altyapısı ve dijital varlık benimsenmesi konularında rehberlik sağlaması bekleniyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para IMF cephesinden Bitcoin madencilik açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor Son 2 gün Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başlıyor! Son 2 gün
Türkiye’de yeni banka kuruluyor Çalışmalar başladı Türkiye'de yeni banka kuruluyor! Çalışmalar başladı
Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi Dicle Nehri kenarına ekilen 100 milyon TL değerinde kenevir imha edildi
İBB’ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte 4 soruşturmanın detayları İBB'ye 5. dalga operasyonunda 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte 4 soruşturmanın detayları
Danla Bilic’e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor Danla Bilic'e kabusu yaşatan eski sevgili, şimdi de ölümle tehdit ediyor!
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler Kasadan balya balya dolar çıktı Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı
Survivor’da yasak aşk skandalı Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi Survivor'da yasak aşk skandalı! Evlilik bitti, açıklamalar peş peşe geldi
Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor Belediyelere operasyonun dikkat çeken ismi Hasan Akgün! 25 yıldır aynı ilçeyi yönetiyor
Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı Emeklilerin heyecanla beklediği ödemeler başladı
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı

16:20
Türkiye’de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
Türkiye'de her 25 kişiden biri fenilketonüri taşıyıcısı
15:26
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü
15:13
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40’dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
Ukrayna, nükleer taşıyabilen 40'dan fazla Rus uçağını dronlarla imha etti
13:10
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
8 bin liraya banka hesabını kiralayan genç kabusu yaşadı
10:28
İstanbul’da saat 15.00’ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
İstanbul'da saat 15.00'ten itibaren bazı metro istasyonları kapatılacak
10:26
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun ardından CHP olağanüstü toplanıyor
10:15
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
Börek yeme yarışması için günlerce aç kaldılar
10:09
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
10:08
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
Burak Yılmaz kendi taraftarıyla tartıştı
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
09:58
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
Çocuklarının önünde dövülen babaya Sedat Peker de duyarsız kalamadı
09:41
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
İnternetten aldığı mikrofonun içinden çıkanı görünce gözlerine inanamadı
09:40
Çağla Şıkel’den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
Çağla Şıkel'den çarpıcı itiraf: Çok Şiddet Gördüm
09:39
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye’ye getirdik
Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 7 suçluyu daha Türkiye'ye getirdik
09:31
Herkes risk altında Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Herkes risk altında! Bakanlık uyardı: Ciddi cezalarla karşı karşıya kalabilirsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2025 17:24:25. #7.13#
SON DAKİKA: IMF cephesinden Bitcoin madencilik açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.