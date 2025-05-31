IMF cephesinden Bitcoin madencilik açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'ın ülkenin genişletilmiş mali programıyla bağlantılı devam eden müzakereler sürerken Bitcoin madenciliği ve yapay zeka veri merkezleri için 2.000 megavat (MW) elektrik tahsis etme kararıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Geçen hafta duyurulan bu girişim, bağımsız madencileri, Blockchain şirketlerini ve yapay zeka firmalarını Pakistan'a çekmeyi amaçlıyor.

Pakistan Kripto Sektörüne Yeşil Işık Yakıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Pakistan'ın Bitcoin madenciliği ve yapay zeka veri merkezleri için 2 bin megavat elektrik tahsis etme kararına ilişkin endişelerini dile getirdi. Ülkenin genişletilmiş mali programına bağlı müzakereler devam ederken gelen bu girişim, IMF tarafından yakından inceleniyor.

Kısa bir süre önce açıklanan plan, bağımsız madencileri, Blockchain şirketlerini ve yapay zeka firmalarını Pakistan'a çekmeyi hedefliyor. Ancak yerel haber kaynaklarına göre IMF bu hamleyi sorgulayarak Maliye Bakanlığı'ndan kripto madenciliğinin yasallığı ve elektrik tahsisleri konusunda acil açıklama talep etti. Özellikle ülkenin kronik enerji sıkıntısı ve mali baskılarla mücadele ettiği bir dönemde gelen bu karar, IMF'nin dikkatini çekti.

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre IMF, açıklama öncesinde bilgilendirilmedi ve Pakistan'da kripto paraların yasal statüsünü sorguladı. IMF ayrıca elektrik tarifelerine ve kaynak dağıtımına olası etkileri konusunda da endişelerini dile getirdi. Devam eden müzakerelerde yer alan bir yetkili, "IMF'den bu girişimle ilgili daha sert görüşmeler korkusu var. Ekonomik ekip zaten zorlu sorularla karşı karşıya ve bu hamle görüşmelerin karmaşıklığını artırdı." dedi.

Pakistan'lı yetkililerle görüşmeler yürüten IMF heyetinin, hükümetin Bitcoin madenciliği ve yapay zeka operasyonları için elektrik planına özel bir oturum ayırması bekleniyor.

Elektrik tahsisi, dijital varlıkları Pakistan ekonomisine entegre etmeye yönelik daha geniş ulusal stratejinin bir parçası. Bu planın kilit bileşeni, 21 Mayıs'ta Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan Pakistan Dijital Varlık Otoritesi'nin (PDAA) kurulması. PDAA, borsaları, cüzdanları, stablecoinleri ve DeFi platformlarını düzenlerken, Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) gibi uluslararası çerçevelere uygun olarak ulusal varlıkların tokenizasyonunu denetleyecek.

Bu gelişme, Pakistan'ın ilk stratejik Bitcoin rezervini tanıtmasının ardından geldi. Bu etkinlik, İslamabad'ın dijital finansa yönelişinin sinyalini verdi. Konferans sırasında Başbakan Şehbaz Şerif'in kripto danışmanı Bilal bin Sakib, ulusal Bitcoin cüzdanının lansmanını ve hükümetin dijital varlık sektörünü destekleme taahhüdünü açıkladı.

Pakistan hükümeti, 2025 yılının Şubat ayında "Ulusal Kripto Konseyi" önerisiyle kripto paralara yönelik tutumunu değiştirmeye başladı. Bu organ, dijital varlıklar için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve hazırlamak ve ülkenin büyüyen kripto ekosistemine yabancı yatırım çekmekle görevlendirildi.

Konseyin ilk önerileri arasında fazla enerjiyi Bitcoin madenciliği ve veri merkezi operasyonları için kullanma planları ile ulusal Bitcoin rezervi oluşturma yer aldı.

Binance'in kurucu ortağı Changpeng "CZ" Zhao da Nisan ayında Konsey'e danışman olarak atandı. Bu görevde CZ'nin, kripto düzenlemeleri, Blockchain altyapısı ve dijital varlık benimsenmesi konularında rehberlik sağlaması bekleniyor.