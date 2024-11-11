Immutable Web3 oyunlarında devrim yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Immutable Web3 oyunlarında devrim yaratıyor

Immutable Web3 oyunlarında devrim yaratıyor

Immutable, Web3 oyunlarında kullanıma sunduğu yeni özellik ile oyuncuların işlem onaylarını oyun içinde gerçekleştirmelerini sağlayarak, kesintisiz bir oyun deneyimi sunuyor. Bu özellik, oyun içi varlıklarla sınırlı kalarak gelecekte daha fazla kripto para birimini desteklemeyi hedefliyor. Oyun geliştiricileri, artık Blockchain karmaşıklığına odaklanmak yerine, oyuncu deneyimlerini zenginleştirecek mekanikler üzerinde çalışabilecek.

11.11.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Immutable, Web3 oyunları için yeni bir özellik sunarak, oyuncuların işlem onay süreçlerini oyun içinde kesintisiz bir şekilde yönetmelerine olanak tanıdı. Bu yenilik, oyun deneyimini daha akıcı hale getirirken, oyuncuları oyun dışı onay ve imza gereksinimlerinden kurtarıyor. İşlem süreçlerini doğrudan oyun arayüzüne entegre eden bu teknoloji, oyun geliştiricilere ve oyunculara yeni kapılar açıyor.

Önceden Onaylı İşlemler Teknolojisi Oyun İçi Deneyimi Baştan Tasarlıyor

Blockchain teknolojisi alanında öncü şirketlerden Immutable, Web3 oyun dünyasında çığır açacak yeni bir teknolojik gelişmeyi duyurdu. Şirketin kısa bir süre önce duyurduğu 'Önceden Onaylı İşlemler' özelliği, oyuncuların oyun içi deneyimlerini kesintisiz hale getirmeyi hedefliyor.

Geliştirilen yeni sistem, öncelikli olarak oyun içi varlıkların yönetiminde kullanılacak. Sistem, ilerleyen dönemlerde IMX, USDC ve ETH gibi kripto para birimlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Oyuncuların sıklıkla karşılaştığı işlem onayları ve harici cüzdan kullanımı gibi zorlukları ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yenilik, oyun geliştiricilerine de önemli avantajlar sunuyor. Geliştiriciler, işlem onay süreçlerini doğrudan oyunun arayüzüne yerleştirebilecek.

Bu atılım, Immutable'ın 2023'te hayata geçirdiği Passport cüzdan sisteminin devamı niteliğinde. Passport, kullanıcılara Google ve Apple hesapları veya e-posta adresleri üzerinden kripto cüzdan oluşturma imkanı sağlamıştı.

Yeni özellikle birlikte oyuncular, oyun içi eşya ticareti, üretim ve pazar yeri işlemlerini oyundan çıkmadan gerçekleştirebilecek. Bu sayede geleneksel oyunlardaki akıcı deneyim, Web3 oyunlarına da taşınmış olacak.

Sistem, teknik açıdan geliştiricilere minimum yük getirirken, oyunun görsel ve işitsel öğeleriyle uyumlu bir işlem arayüzü sunma esnekliği tanıyor. Aynı zamanda Blockchain işlemleri arka planda, kullanıcıya görünmeden gerçekleştiriliyor.

İlk aşamada yalnızca oyun içi varlıklar için kullanılacak olan bu yenilik, Immutable ekosisteminde güvenli ve kontrollü bir oyun deneyimi vadediyor. Sistemin yakın gelecekte diğer kripto para birimlerini de desteklemesi planlanıyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Immutable Web3 oyunlarında devrim yaratıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:32 Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin’den rica geldi Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin'den rica geldi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasadışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasadışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
11:35 Amca Salim Güran’ın oğlundan Nevzat Bahtiyar’a mermili mesajla tehdit Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
19:54 İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
19:33 Fenerbahçe’nin yıldızı maçın başında sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
19:20 Okan Buruk, Samsunspor’un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 12:43:15. #1.13#
SON DAKİKA: Immutable Web3 oyunlarında devrim yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.