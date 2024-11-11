Immutable Web3 oyunlarında devrim yaratıyor

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Immutable, Web3 oyunları için yeni bir özellik sunarak, oyuncuların işlem onay süreçlerini oyun içinde kesintisiz bir şekilde yönetmelerine olanak tanıdı. Bu yenilik, oyun deneyimini daha akıcı hale getirirken, oyuncuları oyun dışı onay ve imza gereksinimlerinden kurtarıyor. İşlem süreçlerini doğrudan oyun arayüzüne entegre eden bu teknoloji, oyun geliştiricilere ve oyunculara yeni kapılar açıyor.

Önceden Onaylı İşlemler Teknolojisi Oyun İçi Deneyimi Baştan Tasarlıyor

Blockchain teknolojisi alanında öncü şirketlerden Immutable, Web3 oyun dünyasında çığır açacak yeni bir teknolojik gelişmeyi duyurdu. Şirketin kısa bir süre önce duyurduğu 'Önceden Onaylı İşlemler' özelliği, oyuncuların oyun içi deneyimlerini kesintisiz hale getirmeyi hedefliyor.

Geliştirilen yeni sistem, öncelikli olarak oyun içi varlıkların yönetiminde kullanılacak. Sistem, ilerleyen dönemlerde IMX, USDC ve ETH gibi kripto para birimlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Oyuncuların sıklıkla karşılaştığı işlem onayları ve harici cüzdan kullanımı gibi zorlukları ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yenilik, oyun geliştiricilerine de önemli avantajlar sunuyor. Geliştiriciler, işlem onay süreçlerini doğrudan oyunun arayüzüne yerleştirebilecek.

Bu atılım, Immutable'ın 2023'te hayata geçirdiği Passport cüzdan sisteminin devamı niteliğinde. Passport, kullanıcılara Google ve Apple hesapları veya e-posta adresleri üzerinden kripto cüzdan oluşturma imkanı sağlamıştı.

Yeni özellikle birlikte oyuncular, oyun içi eşya ticareti, üretim ve pazar yeri işlemlerini oyundan çıkmadan gerçekleştirebilecek. Bu sayede geleneksel oyunlardaki akıcı deneyim, Web3 oyunlarına da taşınmış olacak.

Sistem, teknik açıdan geliştiricilere minimum yük getirirken, oyunun görsel ve işitsel öğeleriyle uyumlu bir işlem arayüzü sunma esnekliği tanıyor. Aynı zamanda Blockchain işlemleri arka planda, kullanıcıya görünmeden gerçekleştiriliyor.

İlk aşamada yalnızca oyun içi varlıklar için kullanılacak olan bu yenilik, Immutable ekosisteminde güvenli ve kontrollü bir oyun deneyimi vadediyor. Sistemin yakın gelecekte diğer kripto para birimlerini de desteklemesi planlanıyor.