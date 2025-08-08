İngiliz devi Bitcoin madenciliği için düğmeye bastı - Son Dakika
İngiliz devi Bitcoin madenciliği için düğmeye bastı

08.08.2025 22:02
Birleşik Krallık merkezli enerji şirketi Union Jack Oil, düzenleyici engeller nedeniyle atıl kalan West Newton sahasındaki doğal gazı elektriğe çevirerek Bitcoin madenciliği yapmayı planlıyor. Bu strateji ile şirket, erken nakit akışı sağlamayı ve kurumsal bir Bitcoin hazine stratejisi oluşturmayı hedefliyor.

Halka açık bir enerji firması olan İngiltere merkezli Union Jack Oil, geliştirmeyi bekleyen doğal gaz sahalarını birer gelir kapısına dönüştürecek radikal bir adım attı. Şirket, West Newton projesindeki atıl gazı kullanarak Bitcoin madenciliği yapacağını duyurdu. Bu hamle, düzenleyici gecikmeleri aşarak erken nakit akışı yaratmayı ve potansiyel olarak ülkenin ilk kurumsal Bitcoin hazinelerinden birini oluşturmayı amaçlıyor.

Doğal Gazla Bitcoin Madenciliği Dönemi Başlıyor

İngiliz enerji şirketi Union Jack Oil, West Newton sahasındaki doğal gazı elektriğe dönüştürerek Bitcoin madenciliği yapmayı planlıyor. Şirketin yayımladığı operasyon raporuna göre bu hamle sayesinde geliştirilmemiş kuyulardan erken nakit akışı sağlanabilecek. Proje başarılı olursa Union Jack Oil, İngiltere'nin ilk kurumsal Bitcoin hazinesine sahip şirketlerinden biri haline gelebilir.

Teksas merkezli 360 Energy ve Rathlin Energy ile ortaklık kurarak hayata geçirilecek proje, atıl durumdaki veya yakılan gazı veri merkezleri için elektriğe dönüştürme konusunda uzmanlaşmış teknoloji kullanacak. Bağlayıcı olmayan niyet mektubu kapsamında şirketler, 360 Energy'nin Saha İçi Hesaplama teknolojisini West Newton A bölgesinde konuşlandırmayı hedefliyor. Projenin uygulanması düzenleyici kurumların onayına bağlı olacak.

Union Jack Oil'in İcra Kurulu Başkanı David Bramhill, yeni Bitcoin hazinesi stratejisi oluşturma potansiyeline dikkat çekti. Bramhill, düzenleyici belirsizliğin projelerin ilerlemesini gereksiz yere engellediğini belirterek, West Newton gibi ticari açıdan cazip sahaların algı sorunu yaşadığını ifade etti. Şirket, geleneksel altyapı geliştirme süreçlerini beklemek yerine, gazı sahada Bitcoin madenciliği için kullanarak erken gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Union Jack Oil, 2019 yılında Rathlin Energy'nin bölgede gaz keşfetmesinin ardından West Newton'daki hissesini satın almıştı. Sonraki yıllarda yapılan sondajlar, sahayı İngiltere'nin en büyük kara gaz keşiflerinden biri haline getirdi. Ancak planlama gecikmeleri ve düzenleyici belirsizlikler nedeniyle saha halen beklemede tutuluyor.

Enerji şirketlerinin kullanılmayan kaynaklarını değerlendirme yaklaşımında küresel bir değişim yaşanıyor. Birçok petrol ve gaz firması, normalde boşa gidecek atıl veya yakılan gazı Bitcoin madenciliği için kullanmayı deniyor. Bu model, gazın sahada elektriğe dönüştürülmesini ve madencilik ekipmanlarının çalıştırılmasını içeriyor. Böylece elektrik şebekesine bağlanma veya boru hattı inşa etme maliyetlerinden ve gecikmelerinden kaçınılıyor.

Benzer uygulamalar dünya genelinde yaygınlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Dakota eyaletinde ConocoPhillips, fazla gazı yakmak yerine Bitcoin madencilerine sağlamak için pilot program başlattı. Arjantin'de petrol şirketi Tecpetrol, çevreye salabileceği gaz miktarındaki sınırlamalar nedeniyle sondaj operasyonlarından kalan gazı madencilik ekipmanları için kullanmaya başladı. Kanadalı şirket AgriFORCE ise Haziran 2025'te Alberta'da atıl doğal gazla çalışan 120 Bitcoin madencilik ekipmanı kurdu ve iki yeni saha daha eklemeyi planlıyor.

