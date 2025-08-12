İngiliz şirket Bitcoin hazine yarışında ilk 20\'yi hedefliyor

Londra borsasında işlem gören The Smarter Web Company, kripto dünyasında dikkat çeken bir yükseliş sergileyerek kurumsal Bitcoin adaptasyon yarışında önemli bir oyuncu haline geldi. İngiliz firma, sadece temmuz ayında 1.500 Bitcoin'den fazla satın alarak Bitcoin hazine şirketleri sıralamasında 36. sıradan 23. sıraya hızla yükseldi.

İngiliz Şirket Bitcoin Varlığını 285 Milyon Dolara Çıkardı

The Smarter Web Company'nin son Bitcoin alımı, şirketin Bitcoin başına ortalama 119.412 dolar fiyatla 26,3 milyon sterlin karşılığında gerçekleşti. Bu satın alma, şirketin devam eden 14 milyon hisse abonelik diliminin bir parçası olarak gerçekleştirilen 7,6 milyon sterlin kaynak yaratma işlemini takip ediyor.

Şirket şu anda Bitcoin başına ortalama 82.399 sterlin fiyatla satın alınan toplam 197,3 milyon sterlin maliyetle 2.395 BTC tutuyor. Bitcoin Treasuries verilerine göre bu miktar, şirketi en büyük 25 kamu Bitcoin hazine şirketi arasında ve birinci İngiliz kurumsal Bitcoin sahibi konumunda tutmaya devam ediyor.

CEO Andrew Webley'nin gözünde haftalar içinde ilk 20'ye girme hedefi bulunuyor. Şirketin kullandığı "BTC Verimi" anahtar performans göstergesi, Bitcoin edinme stratejisinin hissedar değeri yaratmadaki etkinliğini ölçüyor. The Smarter Web Company yılbaşından bu yana yüzde 55.069 ve son 30 günde yüzde 76 BTC Verimi kaydettiğini açıkladı.

Web tasarım, geliştirme ve çevrimiçi pazarlama hizmetleri sunan şirket, 2023'ten beri Bitcoin ödemelerini kabul ediyor. David Bailey ve UTXO Management rehberliğindeki şirketin 10 Yıllık Planı, hissedarlara uzun vadeli değer sunmak ve gelecekteki büyümeyi finanse etmek için müşteri tabanını organik olarak genişletmeye odaklanıyor.