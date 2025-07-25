İngiliz şirket Bitcoin liginde yükseliyor

Kurumsal Bitcoin yatırımları 2025 yılında hızla artarken The Smarter Web Company dikkat çekici bir örnek oluşturuyor. İngiliz firmanın geleneksel web tasarım işinden Bitcoin hazine yönetimine geçişi, kripto para dünyasında benzersiz bir dönüşüm hikayesi sunuyor.

İngiliz Web Şirketi 26 Milyon Dolarlık Bitcoin Aldı

The Smarter Web Company, gün içinde yaptığı açıklamada 225 Bitcoin'i Bitcoin başına ortalama 118.076 dolar fiyatla 19.596.574 sterlin karşılığında satın aldığını duyurdu. Bu alım, şirketin toplam Bitcoin varlığını Bitcoin başına ortalama 109.088 dolarlık maliyet ile 1.825 BTC'ye çıkardı.

Aquis Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirket ayrıca hazinede yaklaşık 1 milyon sterlin net nakit bulunduğunu ve bu kaynağın Bitcoin yatırımı için kullanılabileceğini belirtti. Bitcointreasuriesnet verilerine göre 1.825 BTC varlığıyla şirket, halka açık kurumsal Bitcoin sahipleri arasında küresel olarak 26. sıraya yerleşti.

Şirket aynı zamanda 30 Nisan 2025'te sona eren altı aylık dönem için ara mali tablolarını açıkladı. Bu dönemde 719.566 sterlin zarar bildiren şirket, önceki yılın aynı dönemindeki 372.640 sterlinlik zarardan daha yüksek bir rakam kaydetti.

CEO Andrew Webley yaptığı açıklamada "Ana işimizin yanında Bitcoin'in dünyanın gördüğü en iyi yatırım aracı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle gelecekteki iş ihtiyaçları için tutulan sermayede hazine varlığı olarak Bitcoin tercih ediyoruz." dedi. Webley ayrıca halka arzdan bu yana 100 milyon sterlinin üzerinde öz sermaye topladıklarını ve borçsuz yapılarıyla uzun vadeli vizyonlarını gerçekleştirmek için güçlü bir konumda olduklarını vurguladı.