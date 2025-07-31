İngiliz şirket Bitcoin rezervlerinde önemli eşiği geçti

The Smarter Web Company'nin Bitcoin odaklı stratejisi, küçük firmaların nasıl büyük başarılar elde edebileceğinin çarpıcı bir örneğini sunuyor. Londra borsasında işlem gören firma, sadece birkaç ay içinde geleneksel klasik internet çözümlerinden Bitcoin hazine yönetimine geçiş yaparak sektörde ses getirdi.

Şirket Bitcoin Alımlarında İlk 20 Hedefini Açıkladı

The Smarter Web Company'nin son yatırım hamlesinde, Bitcoin başına ortalama 118.080 dolar fiyatla 225 BTC edindi. Bu işlem, firmanın pazartesi günü duyurduğu 19,7 milyon sterlinlik fon artırımının ardından gerçekleşti.

Şirket yatırımcı katılım süreçlerini hızlandırmak için iki haftada bir güncelleme yapacağını bildirdi. Mevcut 14 milyon hisselik dilimde 7,942,086 hisse kaldı.

Bitcoin Treasuries verilerine göre firma, toplam 2.050 BTC ile halka açık Bitcoin hazine şirketleri arasında 25. sıraya yükseldi. Şirket aynı zamanda Birleşik Krallık'ın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi statüsüne yükseldi.

Şirket CEO'su Andrew Webley'in hedeflediği ilk 20 sıralaması için firma, mevcut 628.791 BTC ile lider olan Strategy ve diğer büyük oyuncularla yarışıyor.

Firma hazinesinde Bitcoin yatırımı için 500.000 sterlin nakit bulunduruyor. Bitcoin'in mevcut fiyat seviyelerinde şirket, yatırımından kâğıt üzerinde 19,53 milyon dolarlık kazanç elde ediyor.