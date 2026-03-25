İngiltere kripto para ile siyasi bağışlara geçici yasağı tartışıyor - Son Dakika
İngiltere kripto para ile siyasi bağışlara geçici yasağı tartışıyor

İngiltere kripto para ile siyasi bağışlara geçici yasağı tartışıyor
25.03.2026 20:38
Philip Rycroft tarafından hazırlanan bağımsız rapor, Birleşik Krallık hükümetine kripto para ile yapılan siyasi bağışların düzenleyici altyapı hazır olana kadar geçici olarak durdurulmasını, yani moratoryum uygulanmasını tavsiye etti. Rapor, kripto varlıkların yabancı fonların siyasi sisteme sızması için potansiyel bir yol oluşturduğu uyarısında bulundu.

Yayımlanan raporda Rycroft, hükümetin Halkın Temsili Yasa Tasarısı kapsamında kripto varlıklarla yapılan siyasi bağışlara moratoryum getirmesini önerdi. Aralık 2025'te hükümet tarafından sipariş edilen inceleme, eksik düzenleme ortamı, bazı varlıkların nihai sahipliğinin izlenememesi ve büyük bağışların küçük transferlere bölünebilmesi gibi gerekçeler sıraladı.

İNGİLİZ SİYASETİNDE KRİPTO PARA DENETİMİ ARTIYOR

Rapora göre 500 İngiliz sterlininin (669 dolar) altındaki bağışlar standart uygunluk testinin dışında kalıyor. Siyasi partiler için resmî raporlama eşikleri ise daha da yüksek. Rycroft, kripto para ile yapılan siyasi bağışların ölçeğinin şu anda bilinmediğini belirtti. Henüz hiçbir kripto bağış, Seçim Komisyonu'na bildirim gerektiren eşiğe ulaşmadı.

Rycroft, geçici durağın "kalıcı ve kesin bir yasağın habercisi" olarak değil, düzenleyici ortamın kripto para gerçekliğine uyum sağlamasına olanak tanıyan bir "ara dönem" olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Rapora göre kripto para bağışlarına ileride Seçim Komisyonu'nun sıkı denetimi ve Birleşik Krallık'ta düzenlemeye tabi kripto para borsaları aracılığıyla yeniden izin verilebilir.

Öneri, Birleşik Krallık siyasetinde kripto para ve yabancı kaynaklı fonlara yönelik artan denetimin ortasında geldi. Nigel Farage liderliğindeki Reform partisi, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kripto yatırımcısı Christopher Harborne'dan 12 milyon dolarlık rekor bağış aldı. Dördüncü çeyrekte Harborne'dan 4 milyon dolar daha geldi. Parti, Mayıs 2025'te kripto para bağışı kabul eden ilk Birleşik Krallık siyasi partisi olmuştu.

Rapordan bir hafta önce Ulusal Güvenlik Stratejisi Ortak Komitesi de hükümetten bir sonraki genel seçim öncesinde kripto para bağışlarına acil moratoryum uygulamasını istemişti. Ocak ayında yedi kıdemli İşçi Partisi milletvekili, Başbakan Keir Starmer'dan kripto para bağışlarının yasaklanmasını talep etti.

Son Dakika Kripto Para İngiltere kripto para ile siyasi bağışlara geçici yasağı tartışıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: İngiltere kripto para ile siyasi bağışlara geçici yasağı tartışıyor - Son Dakika
