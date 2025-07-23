İngiltere Merkez Bankası Dijital Pound hamlesini tartışıyor - Son Dakika
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İngiltere Merkez Bankası Dijital Pound hamlesini tartışıyor

İngiltere Merkez Bankası Dijital Pound hamlesini tartışıyor
23.07.2025 14:22
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İngiltere Merkez Bankası, özel sektör ödeme yeniliklerini önceliklendirerek dijital pound (CBDC) projesini iptal etmeyi değerlendiriyor. Artan eleştiriler ve gizlilik endişeleri, Bankanın CBDC konusundaki tutumunu değiştirmesine neden oldu.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), ülkenin finansal sistemi için potansiyel faydalarının sorgulanması nedeniyle dijital pound projesini sonlandırmayı değerlendiriyor. Banka yetkililerinin, perakende odaklı bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) oluşturmak yerine özel sektördeki ödeme sistemleri inovasyonlarını teşvik ettiği belirtiliyor. Konuya yakın kaynaklara göre Birleşik Krallık Merkez Bankası'nın dijital para biriminin gerekliliğine ve sağlayacağı avantajlara dair şüphelerin artması bu yeniden değerlendirme sürecini tetikledi.

İngiltere Merkez Bankası CBDC Kararını Gözden Geçiriyor

Piyasa raporlarına göre Bank of England (BoE), tüketicilere yönelik dijital sterlin (CBDC) projesini tamamen rafa kaldırabilir. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre bankanın üst düzey yöneticileri özel bankaları, kendi ödeme inovasyonlarını hızlandırmaları yönünde teşvik ediyor. Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, geleneksel bankacılıktaki yeniliklerin başarılı olması halinde dijital bir paraya gerek olmayacağını vurguladı.

Bailey, Parlamento Maliye Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "Bunun mantıklı bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Eğer bu yöntem başarılı olursa, neden yeni bir para türü tanıtmamız gerektiğini sorguluyorum." ifadelerini kullandı. Bankanın bu yaklaşımı, geçtiğimiz yıllarda dijital sterlinin "büyük olasılıkla gerekeceği" yönündeki önceki açıklamalarıyla çelişiyor.

Birleşik Krallık'ın CBDC süreci, diğer ülkelere kıyasla yavaş ilerliyor. ABD merkezli bir politika kuruluşu olan Atlantic Council'in verilerine göre İngiltere halen geliştirme aşamasında bulunuyor ve nihai karar henüz alınmış değil. Proje; gizlilik, finansal istikrar ve özel hayatın korunması gibi konularda önemli endişeler doğurdu. Özellikle olası bir ekonomik kriz sırasında banka mevduatlarının hızla çekilebileceği ve istikrarsızlık yaşanabileceği belirtiliyor. Ayrıca, yabancı veya büyük teknoloji şirketlerinin ihraç edeceği stablecoinlerin, İngiliz sterlini üzerinde baskı oluşturabileceği öne sürülüyor.

ABD'de ise Kongre, geçtiğimiz hafta kabul ettiği bir yasa ile merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) Federal Rezerv tarafından kongre onayı olmadan test edilmesini veya piyasaya sürülmesini yasakladı. Buna ek olarak, bazı düzenleyiciler stablecoin düzenlemelerinin devlet destekli dijital paralara zemin hazırlayabileceği görüşünde.

Dünya genelinde ise yalnızca Bahamalar, Jamaika ve Nijerya resmi olarak CBDC'yi kullanıma açtı. Atlantic Council'in takibine göre, 49 ülke pilot aşamada, 20 ülke geliştirme aşamasında ve 36 ülke ise araştırma safhasında bulunuyor.

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