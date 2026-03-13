İngiltere Merkez Bankası sterlin stablecoin limitlerini yeniden değerlendirebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere Merkez Bankası sterlin stablecoin limitlerini yeniden değerlendirebilir

İngiltere Merkez Bankası sterlin stablecoin limitlerini yeniden değerlendirebilir
13.03.2026 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Merkez Bankası, sterlin cinsinden stablecoin'ler için önerdiği tutma limitlerini sektör tepkilerinin ardından yeniden ele alabileceğini belirtti. Banka, haziranda güncellenmiş taslak kuralları yayımlamayı planlıyor.

İngiltere Merkez Bankası, kripto sektöründen gelen yoğun tepkilerin ardından sterlin cinsinden stablecoin'lere yönelik tutma limitlerini gözden geçirmeye açık olduğunu bildirdi. Bankanın üst düzey bir yetkilisi, finansal istikrar hedeflerinden taviz vermeden alternatif yaklaşımları değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, Lordlar Kamarası Finansal Hizmetler Düzenleme Komitesi'ndeki konuşmasında bankanın bu hedeflere ulaşmak için farklı yöntemlere açık olduğunu ifade etti. Breeden, stablecoin'lerin günlük ödemelerde yaygınlaşması karşısında sistemi korumak için esnek bir yaklaşım benimsediklerini kaydetti.

ÖNERİLEN LİMİTLER SEKTÖRDEN TEPKİ GÖRDÜ

Banka, geçen kasımda yayımladığı istişare belgesinde bireyler için 20.000 sterlin, işletmeler için ise 10 milyon sterlinlik geçici tutma limiti önerdi. Taslak, stablecoin ihraççılarının rezervlerinin en az yüzde 40'ını merkez bankasında faizsiz mevduat olarak tutmasını da öngörüyor.

Sektör temsilcileri, bu limitlerin uygulanmasının güç olacağını ve İngiltere'nin dijital varlık alanındaki yenilikçiliğine zarar verebileceğini savundu. Stablecoin'ler ikincil piyasalarda serbestçe transfer edilebildiği için, ihraççıların bireysel tutma miktarlarını takip etmesi teknik açıdan zor görünüyor. Stand With Crypto UK Direktörü Adriana Ennab, yaklaşık 85.000 kişinin konuya ilişkin dilekçeyi imzaladığını belirtti.

HAZİRANDA YENİ TASLAK KURALLAR BEKLENİYOR

Breeden, gelen geri bildirimlerin büyük bölümünün limitlere karşı çıkmakla sınırlı kaldığını, somut alternatif öneri sunan tarafların azlığından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Banka, istişare yanıtlarını değerlendirmeyi sürdürüyor ve güncellenmiş taslak kuralları haziranda yayımlamayı planlıyor.

Stablecoin'ler Avrupa genelinde de finans sektörünün gündeminde kalmayı sürdürüyor. Barclays'in de aralarında bulunduğu çeşitli bankalar Blockchain tabanlı ödeme platformlarını araştırıyor. Bir konsorsiyum ise 2026'da euro cinsinden stablecoin piyasaya sürmeyi hedefliyor.

İngiltere'nin finans düzenleyicisi de stablecoin ödeme sistemlerinin 2026'da düzenleyici öncelikler arasında olacağına işaret etti. Nihai düzenlemenin yıl sonuna kadar netleşmesi bekleniyor.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para İngiltere Merkez Bankası sterlin stablecoin limitlerini yeniden değerlendirebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:33
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:31:20. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere Merkez Bankası sterlin stablecoin limitlerini yeniden değerlendirebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.