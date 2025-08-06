İngiltere üç yıllık kripto para ETN yasağını sonlandırdı

İngiltere finansal otoritesi, yaptığı açıklamayla kripto borsada işlem gören senetlere perakende erişim yasağını resmen kaldırdı. Ocak 2021'de "aşırı oynaklık" ve "meşru yatırım ihtiyacının olmaması" gerekçeleriyle uygulanan yasak, düzenleyici yaklaşımın değiştiğinin önemli bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

İngiltere Kripto Para Stratejisinde Tarihi Karar

Kripto endüstrisi temsilcileri, FCA'nın bu kararını büyük bir memnuniyetle karşıladı. CryptoUK'ta yönetim kurulu danışmanı Ian Taylor, "Bu geri dönüşü gördüğümüz için çok memnunuz. Şimdiye kadar İngiltere, ETN'ler konusunda aykırı bir durumdaydı." açıklamasında bulundu.

The Payments Association'da politika direktörü Riccardo Tordera, kararın önemini daha da vurguladı. "Kripto'nun doğal yapısı, herkes tarafından, her yerden erişilebilir olduğu anlamına gelir. FCA'nın belirli kripto ürünlerine perakende erişim yasağı, İngiltere'nin küresel bir kripto merkezi olma şanslarını engelliyordu." dedi.

FCA'ya göre piyasanın evrimleşmesi ve kripto ürünlerinin daha iyi anlaşılması bu değişikliğin temel gerekçesini oluşturuyor. Ancak kripto türevleri yasaklı kalmaya devam ediyor.

Endüstri gözlemcileri, İngiltere'nin bu hamlesini küresel kripto merkezi olam yarışında önemli bir adım olarak değerlendiriyor. Bilhassa profesyonel yatırımcıların geçen yıl ETN erişimi kazanmasının ardından, perakende yatırımcıların da aynı haklara kavuşması beklenen bir gelişme olarak görülüyordu.