Injective, köprü bağımlılığını kaldırmak için Circle ile anlaştı
Injective, köprü bağımlılığını kaldırmak için Circle ile anlaştı

Injective, köprü bağımlılığını kaldırmak için Circle ile anlaştı
18.03.2026 12:45
Injective, stablecoin ihraççısı Circle'ın geliştirdiği Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP) entegrasyonu ve yerel USDC desteği sunacağını açıkladı. Entegrasyon tamamlandığında USDC, köprü tabanlı versiyonlar yerine doğrudan Injective üzerinde ihraç edilebilecek.

CCTP, USDC'yi kaynak Blockchain'de yakıp hedef zincirde aynı miktarı yeniden basarak çalışan bir protokol. Bu tasarım, üçüncü taraf köprülere ve sarılmış (wrapped) varlıklara olan bağımlılığı ortadan kaldırmayı, köprü kaynaklı güvenlik risklerini de azaltmayı hedefliyor.

Alım satım ve finansal uygulamalara odaklanan Layer 1 Blockchain Injective, spot işlemler, türev ürünler ve tokenize varlık piyasalarını destekliyor. Stablecoin'ler bu piyasalarda temel varlık olarak kullanılıyor, işlem pozisyonlarında teminat görevi üstleniyor ve merkeziyetsiz finans protokollerine likidite sağlıyor.

STABLECOIN PİYASASINDA DENGE DEĞİŞİYOR

Entegrasyon, USDC'nin stablecoin sektöründe genişlemeye devam ettiği bir döneme denk geliyor. Token'ın arzı yaklaşık 80 milyar dolara ulaşmak üzere. Bu rakam bir yıl önceki kabaca 55 milyar dolarlık seviyenin yüzde 42'den fazla üzerinde. Toplam stablecoin piyasası ise şu anda yaklaşık 300 milyar dolar büyüklüğünde.

Japon yatırım bankası Mizuho'nun son araştırması, USDC'nin gerçek dünya kullanımında da zemin kazandığını ortaya koyuyor. Firmaya göre USDC, yılbaşından bu yana "düzeltilmiş" stablecoin transfer hacminin yaklaşık yüzde 64'ünü oluşturarak yıllardır lider olan Tether'ın USDT'sini bu metrikte geride bıraktı. Analistler düzeltilmiş hacmi, şirketlerin tedarikçi ödemeleri, borsalar ile DeFi protokolleri arasındaki fon transferleri ve tahmin piyasalarındaki işlemler gibi gerçek ekonomik aktiviteyi yansıtan transferler olarak tanımlıyor.

Buna karşın USDT, piyasa verilerine göre yaklaşık 184 milyar dolarlık piyasa değeriyle küresel ölçekte en büyük stablecoin olmayı sürdürüyor.

Son Dakika Kripto Para Injective, köprü bağımlılığını kaldırmak için Circle ile anlaştı - Son Dakika

