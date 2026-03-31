Interactive Brokers, Avrupa Ekonomik Alanı\'nda kripto ticaretini başlattı

31.03.2026 19:00
S&P 500 şirketi Interactive Brokers, Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) bireysel yatırımcılar için kripto para ticaretini kullanıma açtı. Bitcoin dahil 11 kripto varlık, geleneksel yatırım araçlarıyla aynı platformda sunuluyor.

Lansman, kripto ödeme altyapısı şirketi Zero Hash ile kurulan entegrasyon aracılığıyla gerçekleştirildi. Hizmet, AEA'da yetkili kripto varlık hizmet sağlayıcısı statüsündeki Interactive Brokers Ireland Limited üzerinden sunuluyor.

BTC, ETH VE SOL GELENEKSEL PLATFORMLA BİR ARADA

Platforma Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Chainlink (LINK), Solana (SOL), Cardano (ADA), XRP, Dogecoin (DOGE), Avalanche (AVAX) ve Sui (SUI) olmak üzere tam 11 kripto varlık eklendi. Mevcut kullanıcılar bu varlıklara Trader Workstation, IBKR Desktop, Client Portal, IBKR Mobile ve IBKR GlobalTrader aracılığıyla erişebilecek. Şirket CEO'su Milan Galik, entegrasyonun kullanıcıların tüm portföy genelinde riski, likiditeyi ve sermayeyi daha verimli yönetebilmesine zemin hazırladığını belirtti.

Interactive Brokers, kripto ticaretini ABD'de kendi bünyesindeki Interactive Brokers LLC üzerinden, Birleşik Krallık'ta ise Interactive Brokers (U.K.) Limited aracılığıyla zaten sunuyordu. AEA lansmanı bu coğrafi kapsamı tamamlamış oldu.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
Eskişehir’de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza Eskişehir'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İşte tutuklanan Özkan Yalım’ın savcılık ifadesi İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi
İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay İran'dan Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere kısıtlama ve ücret getiren yasa tasarısına onay
Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı Kemerburgaz yolu göle döndü, koca kamyon sulara kapıldı

19:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ateşkes açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması
19:47
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
Kenan Tekdağ hakkında tahliye kararı
19:26
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı İşte son durumu
Egemen Korkmaz maç esnasında yere yığıldı! İşte son durumu
18:27
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
ABB konser davasında tutuklu tüm sanıklar tahliye edildi
17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
