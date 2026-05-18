İran gerginliği ve enflasyon korkuları kripto fonlardan 1 milyar dolarlık çıkışı tetikledi
İran gerginliği ve enflasyon korkuları kripto fonlardan 1 milyar dolarlık çıkışı tetikledi

18.05.2026 19:30
Kripto para yatırım ürünleri geçen hafta ABD-İran gerginliği ve enflasyon korkularıyla ağır çıkışlar kaydetti. Dijital varlık borsa yatırım ürünleri (ETP) 1,07 milyar dolarlık net çıkışla altı haftalık giriş serisini sonlandırdı. Bu rakam yılın üçüncü en büyük haftalık çıkışı oldu.

Bitcoin yatırım ürünleri 982 milyon dolarlık çıkışla toplam kayıpların büyük bölümünü oluşturdu. Ethereum ürünleri ise 249 milyon dolarlık çıkışla 30 Ocak haftasından bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.

XRP VE SOLANA GENEL EĞİLİME KARŞI GİRİŞ ÇEKMEYİ SÜRDÜRDÜ

Altcoin fonları genel eğilimin tersine hareket etti. XRP yatırım ürünleri 67,5 milyon dolarlık giriş çekerken Solana fonları 55,1 milyon dolarlık giriş kaydetti.

Çıkışların büyük bölümü ABD kaynaklıydı. ABD'li yatırımcılar fonlardan net 1,14 milyar dolar çekti. Buna karşılık İsviçre, Almanya ve Hollanda dahil birkaç Avrupa piyasası mütevazı girişler kaydetti.

Fonlardaki geri çekilme risk varlıklarındaki daha geniş çaplı satışla eş zamanlı gerçekleşti. S&P 500 endeksi geçen hafta sonlarında tüm zamanların zirvelerinden geriledi. Yatırımcılar küresel petrol arzı için kritik bir nakliye rotası olan Hürmüz Boğazı çevresindeki gerginliklere odaklandı. Bu gelişmeler enerji fiyatlarını yükseltti ve ABD enflasyonunun üç yılın en yüksek seviyesine çıkmasına katkıda bulundu.

CLARITY YASASI SEKTÖRDE UMUT KAYNAĞI OLUŞTURUYOR

Araştırma başkanı James Butterfill bazı altcoinlerin ABD'deki düzenleyici iklimin iyileşmesinden faydalandığını belirtti. Dijital varlıklar için daha net bir düzenleyici çerçeve oluşturacak CLARITY Yasası geçen hafta Senato Bankacılık Komitesi'nden iki partili destekle ilerledi.

Sektör savunucuları tasarının düzenleyici belirsizliği azaltacağını ve kripto şirketleri ile yatırımların ABD'de kalmasını teşvik edecek öngörülebilir bir hukuki ortam sağlayacağını savunuyor.

Ancak bazı Demokrat senatörler özellikle seçilmiş yetkililerin kripto sektörüyle mali bağları konusunda daha güçlü etik hükümler talep etti. Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis "Önümüzdeki haftalarda bu yasayı daha iyi hale getirmek için daha fazla çalışma yapılması gerekiyor." dedi.

