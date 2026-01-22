İran Merkez Bankası yaptırımları aşmak için 500 milyon dolarlık USDT biriktirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

İran Merkez Bankası yaptırımları aşmak için 500 milyon dolarlık USDT biriktirdi

İran Merkez Bankası yaptırımları aşmak için 500 milyon dolarlık USDT biriktirdi
22.01.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blockchain analiz firması Elliptic'in raporuna göre İran Merkez Bankası, büyük bölümü geçen yıl olmak üzere 507 milyon dolarlık Tether (USDT) biriktirdi. Firma, bu hamlenin küresel bankacılık sistemini devre dışı bırakmaya yönelik sistematik bir strateji olduğunu belirtiyor.

Elliptic yayımladığı raporda, İran Merkez Bankası'nın cüzdan altyapısını haritaladığını ve en az yarım milyar dolarlık USDT birikimi tespit ettiğini açıkladı. Yaptırımlar nedeniyle küresel bankacılık sistemine ve SWIFT ağına erişimi bulunmayan İran'ın, bu stablecoin birikimini yerel para birimi riyali desteklemek ve uluslararası ticareti yürütmek için kullandığı değerlendiriliyor.

RİYALİN ÇÖKÜŞÜ VE KRİPTO STRATEJİSİ

Rapor, İran Merkez Bankası'nın USDT birikimine ciddi ekonomik çalkantı döneminde başladığına dikkat çekiyor. Riyalin değeri sekiz ay içinde yarı yarıya düşerek dolar karşısında rekor düşük seviyeye geriledi. Elliptic'e göre merkez bankası, İran'ın en büyük kripto borsası Nobitex üzerinden USDT karşılığında riyal satın alarak açık piyasa operasyonları gerçekleştirmiş olabilir. Bu tür işlemler geleneksel olarak döviz rezervleriyle yapılıyor.

Nobitex, kullanıcılarına USDT saklama, diğer dijital varlıklarla takas etme ve riyale çevirme imkanı sunuyor. Platform geçen yıl büyük bir güvenlik ihlali yaşadı ve sıcak cüzdanlarından 90 milyon dolara varan kayıp bildirildi. Elliptic, saldırının arkasında İsrail yanlısı Gonjeshke Darande grubunun olduğunu belirtiyor.

Elliptic'in raporu, çeşitli haber kaynaklarının bu ay yayımladığı haberle de örtüşüyor. Haberlere göre İran Devrim Muhafızları, 2023'ten bu yana İngiltere'de kayıtlı iki kripto borsası üzerinden yaklaşık 1 milyar dolar transfer etti ve işlemlerin büyük çoğunluğu USDT ile gerçekleştirildi.

STABLECOİNLER VE YASADIŞI İŞLEMLER

Chainalysis verilerine göre stablecoinler, yasadışı kripto işlemlerinde en çok kullanılan araç konumunda. Dünyanın en büyük stablecoini olan Tether'ın USDT'si bu tür işlemlerde sıkça kullanılsa da şirket, yasadışı faaliyetlere karşı önlemlerini artırıyor. Tether geçen Temmuz'da FBI ve ABD Gizli Servisi dahil kurumlarla iş birliği yaparak yaklaşık 1,14 milyar dolar değerinde USDT içeren 2.380'den fazla cüzdanı dondurduğunu açıklamıştı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para İran Merkez Bankası yaptırımları aşmak için 500 milyon dolarlık USDT biriktirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Trump ile ne konuştular Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD’ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı

10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:41:53. #7.11#
SON DAKİKA: İran Merkez Bankası yaptırımları aşmak için 500 milyon dolarlık USDT biriktirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.