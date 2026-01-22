İran Merkez Bankası yaptırımları aşmak için 500 milyon dolarlık USDT biriktirdi

Elliptic yayımladığı raporda, İran Merkez Bankası'nın cüzdan altyapısını haritaladığını ve en az yarım milyar dolarlık USDT birikimi tespit ettiğini açıkladı. Yaptırımlar nedeniyle küresel bankacılık sistemine ve SWIFT ağına erişimi bulunmayan İran'ın, bu stablecoin birikimini yerel para birimi riyali desteklemek ve uluslararası ticareti yürütmek için kullandığı değerlendiriliyor.

RİYALİN ÇÖKÜŞÜ VE KRİPTO STRATEJİSİ

Rapor, İran Merkez Bankası'nın USDT birikimine ciddi ekonomik çalkantı döneminde başladığına dikkat çekiyor. Riyalin değeri sekiz ay içinde yarı yarıya düşerek dolar karşısında rekor düşük seviyeye geriledi. Elliptic'e göre merkez bankası, İran'ın en büyük kripto borsası Nobitex üzerinden USDT karşılığında riyal satın alarak açık piyasa operasyonları gerçekleştirmiş olabilir. Bu tür işlemler geleneksel olarak döviz rezervleriyle yapılıyor.

Nobitex, kullanıcılarına USDT saklama, diğer dijital varlıklarla takas etme ve riyale çevirme imkanı sunuyor. Platform geçen yıl büyük bir güvenlik ihlali yaşadı ve sıcak cüzdanlarından 90 milyon dolara varan kayıp bildirildi. Elliptic, saldırının arkasında İsrail yanlısı Gonjeshke Darande grubunun olduğunu belirtiyor.

Elliptic'in raporu, çeşitli haber kaynaklarının bu ay yayımladığı haberle de örtüşüyor. Haberlere göre İran Devrim Muhafızları, 2023'ten bu yana İngiltere'de kayıtlı iki kripto borsası üzerinden yaklaşık 1 milyar dolar transfer etti ve işlemlerin büyük çoğunluğu USDT ile gerçekleştirildi.

STABLECOİNLER VE YASADIŞI İŞLEMLER

Chainalysis verilerine göre stablecoinler, yasadışı kripto işlemlerinde en çok kullanılan araç konumunda. Dünyanın en büyük stablecoini olan Tether'ın USDT'si bu tür işlemlerde sıkça kullanılsa da şirket, yasadışı faaliyetlere karşı önlemlerini artırıyor. Tether geçen Temmuz'da FBI ve ABD Gizli Servisi dahil kurumlarla iş birliği yaparak yaklaşık 1,14 milyar dolar değerinde USDT içeren 2.380'den fazla cüzdanı dondurduğunu açıklamıştı.