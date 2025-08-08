IREN hisseleri Bitcoin üretim rekoru ile yükselişe geçti - Son Dakika
IREN hisseleri Bitcoin üretim rekoru ile yükselişe geçti

08.08.2025 11:56
Bitcoin madencilik şirketi IREN, Temmuz'da 728 BTC üreterek MARA'yı geride bıraktı. Şirketin hisseleri bu açıklamayla 11,4 artışla 18,32 dolara yükseldi. IREN gelir olarak 86 milyon dolar elde ettiğini açıkladı.

Bitcoin madenciliği devi IREN, kısa bir süre önce açıkladığı Temmuz ayı verileriyle sektörde gündem oldu. Şirket, 728 Bitcoin üreterek rakibi MARA Holdings'i geride bırakırken, hisseleri yüzde 11,4 artışla yatırımcılarını sevindirdi.

IREN'den 86 Milyon Dolarlık Rekor Gelir

Bitcoin madencilik şirketi IREN, temmuz ayında sektörün önde gelen firmalarından MARA Holdings'ten daha fazla Bitcoin ürettiğini açıklamasının ardından hisselerinde önemli bir artış yaşadı. Yapılan açıklama sonrasında IREN hisseleri yüzde 11,4 değer kazanarak 18,32 dolara ulaştı.

Şirket, temmuz ayında toplam 86 milyon dolar gelir elde ettiğini duyurdu. Bu dönemde IREN, 50 exahash/saniye (EH/s) kurulu hash oranına sahip olmasına rağmen 728 Bitcoin üretmeyi başardı. Rakibi MARA ise 58,9 EH/s gibi daha yüksek bir kurulu güce sahip olmasına karşın 703 Bitcoin'de kaldı. IREN'in temmuz ayı ortalama hash oranı 45,4 EH/s olarak raporlandı. Bu veri, madencilik ekipmanlarının ay boyunca yüksek verimlilikle ve kesintisiz çalıştığına işaret ediyor.

IREN'in bu başarısı, madencilik zorluğunun arttığı ve enerji maliyetlerinin madenci kârlılığını baskıladığı bir dönemde geldi. Şirketin verimli ekipmanlar ve düşük enerji maliyetleri konusundaki adaptasyon yeteneği bu sonuçlarla kanıtlanmış oldu.

Bu haberle birlikte IREN'in piyasa değeri 4,11 milyar dolara yükseldi. Böylece şirket, halka açık Bitcoin madencileri arasında Riot Platforms ve Core Scientific gibi isimleri geride bırakarak MARA'nın ardından ikinci en yüksek piyasa değerine ulaştı.

IREN aynı zamanda Bitcoin madenciliğinin ötesinde çeşitlendirme stratejisini de sürdürüyor. Temmuz ayındaki 86 milyon dolarlık gelirin 2,3 milyon dolarlık kısmı, şirketin genişleyen yapay zeka bulut hizmetlerinden elde edildi. IREN Kurucu Ortağı ve Eş CEO'su Daniel Roberts, yapay zeka için tasarlanan Nvidia Blackwell GPU'larına yönelik ilginin hızlandığını belirtti. Şirket, temmuz ayı başında 2 bin 400 adet GPU satın almış ve ilk parti olan 256 birimi teslim almıştı.

Yaklaşık bir yıl önce bir açığa satış firması tarafından "aşırı değerli" olarak nitelendirilen IREN, o dönemden bu yana dikkate değer bir performans sergiledi. Hisse fiyatı nisan ayında 5,59 dolara kadar geriledikten sonra son dört ayda yüzde 227'lik bir ralli yaşadı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

