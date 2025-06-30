İspanya\'da dev kripto dolandırıcılığı operasyonu

İspanyol güvenlik güçleri, 25 Haziran'da Madrid ve Kanarya Adaları'nda düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla 540 milyon dolar değerinde kripto para dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddia edilen uluslararası bir suç örgütünün 5 üyesini gözaltına aldı. Yaklaşık 5 bin kişinin mağdur edildiği organizasyon, Hong Kong merkezli kurduğu karmaşık şirket ağı üzerinden para aklama faaliyetleri yürütüyordu.

İspanyol Polisi 540 Milyon Dolarlık Kripto Çetesini Çökertti

Uluslararası bir iş birliğiyle yürütülen operasyon kapsamında, İspanya'da 540 milyon dolar (460 milyon avro) değerinde bir kripto para dolandırıcılığı ve aklama şebekesine yönelik önemli bir adım atıldı. 5.000'den fazla mağdurdan elde edildiği iddia edilen fonlarla bağlantılı olarak beş şüpheli tutuklandı.

İspanya'nın Guardia Civil birimi tarafından 25 Haziran'da düzenlenen baskınlar neticesinde, şüphelilerden üçü Kanarya Adalarında, ikisi ise başkent Madrid'de gözaltına alındı. Soruşturmanın, Europol'ün yanı sıra Estonya, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri emniyet teşkilatlarının da desteğiyle yürütüldüğü bildirildi.

Europol tarafından pazartesi günü yapılan açıklamaya göre suç örgütünün faaliyetleri arasında nakit çekimleri, banka havaleleri ve kripto para ödemeleri yoluyla yasa dışı fon toplama eylemleri bulunuyor. Soruşturmacılar, şebekenin suç gelirlerini aklamak, gizlemek ve transfer etmek amacıyla Hong Kong dışında kurulmuş paravan bir şirket ve karmaşık bir bankacılık ağı kullandığını değerlendiriyor. Yapılan incelemeler, bu işlemlerin farklı isimler adına açılmış çok sayıda hesap ve çeşitli kripto para borsaları üzerinden gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Yetkililer, olaya ilişkin soruşturma sürecinin çok yönlü olarak devam ettiğini belirtti.