İsrail-İran gerilimi kripto para piyasasını vurdu

Orta Doğu'daki güvenlik krizi kripto para dünyasını sarstı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın olağanüstü hâl ilanının ardından yatırımcılar risk varlıklarından çıkış yapmaya başladı. Bu gelişme kripto para dünyasında panik havasına neden olurken, uzmanlar durumun kısa vadede devam edeceğini belirtiyor.

Jeopolitik gerilim Bitcoin ve Ethereum'u Sarstı

İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlar sonrasında küresel piyasalar büyük şok yaşadı. Yayım sırasında Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,44 gerileyerek 105.150 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 8,06 değer kaybederek 2.532 dolar seviyesine indi.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, büyüyen jeopolitik riskin yatırımcıları daha güvenli varlıklara yönelttiğini belirtti. Nick Ruck yaptığı açıklamada "piyasa katılımcılarının kripto değerlemelerinde yakın vadeli baskı öngördüğünü" ifade etti.

Presto Research araştırma analisti Min Jung ise "ham petrol değerlerinin üç ayda ilk kez varil başına 70 doları aştığını ve kripto piyasasının keskin bir şekilde satıldığını" vurguladı.