İsrail-İran gerilimi kripto para piyasasını vurdu - Son Dakika
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İsrail-İran gerilimi kripto para piyasasını vurdu

İsrail-İran gerilimi kripto para piyasasını vurdu
13.06.2025 11:32
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İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırıları kripto para piyasalarını derinden etkiledi. Bitcoin yüzde 4,7 düşerek 104.000 doların altına inerken Ethereum ise yüzde 10 kayıpla 2.497 dolara geriledi. Jeopolitik gerilim yatırımcıları güvenli varlıklara yönlendirirken kripto piyasalar sert satış baskısı yaşadı. Uzmanlar yakın dönemde yüksek volatilitenin süreceğini öngörüyor.

Orta Doğu'daki güvenlik krizi kripto para dünyasını sarstı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın olağanüstü hâl ilanının ardından yatırımcılar risk varlıklarından çıkış yapmaya başladı. Bu gelişme kripto para dünyasında panik havasına neden olurken, uzmanlar durumun kısa vadede devam edeceğini belirtiyor.

Jeopolitik gerilim Bitcoin ve Ethereum'u Sarstı

İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlar sonrasında küresel piyasalar büyük şok yaşadı. Yayım sırasında Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,44 gerileyerek 105.150 dolardan işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 8,06 değer kaybederek 2.532 dolar seviyesine indi.

LVRG Research direktörü Nick Ruck, büyüyen jeopolitik riskin yatırımcıları daha güvenli varlıklara yönelttiğini belirtti. Nick Ruck yaptığı açıklamada "piyasa katılımcılarının kripto değerlemelerinde yakın vadeli baskı öngördüğünü" ifade etti.

Presto Research araştırma analisti Min Jung ise "ham petrol değerlerinin üç ayda ilk kez varil başına 70 doları aştığını ve kripto piyasasının keskin bir şekilde satıldığını" vurguladı.

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Son Dakika Kripto Para İsrail-İran gerilimi kripto para piyasasını vurdu - Son Dakika

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