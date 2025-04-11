İsveç hamlesi şaşırttı: Bitcoin rezervi gündemde - Son Dakika
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İsveç hamlesi şaşırttı: Bitcoin rezervi gündemde

İsveç hamlesi şaşırttı: Bitcoin rezervi gündemde

İsveçli milletvekili Rickard Nordin, ülkede "bütçeden bağımsız" bir Bitcoin rezervi oluşturulmasını teklif ederek, kripto paralara artan ilginin Avrupa'da yeni bir döneme işaret ettiğini savundu. Maliye Bakanı Elisabeth Svantesson'a hitaben yazılan açık mektup, ABD'nin son hamlesini örnek alıyor.

11.04.2025 14:06
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İsveç Parlamentosu üyesi Rickard Nordin, Bitcoin'in ülkenin ulusal döviz rezervlerine dahil edilmesi gerektiğine dair bir öneri sundu. Bu adım, küresel kripto ekosisteminde Avrupa'nın gelecekteki tutumu açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. ABD'deki benzer rezerv hamlesinden ilham alan teklif, geleneksel para politikalarıyla dijital varlıkların entegrasyonunu gündeme taşıyor.

Avrupa'da Bitcoin ve CBDC Tartışmaları

İsveçli milletvekili Rickard Nordin, kısa bir süre önce kayıtlara geçen mektubunda İsveç'in geleneksel olarak yabancı para birimleri ve altından oluşan dikkatle yönetilen bir döviz rezervine sahip olduğunu belirtti. Nordin, dijital varlıkların hızla geliştiğini ve birçok uluslararası aktörün Bitcoin'i bir değer saklama aracı ve enflasyona karşı korunma yöntemi olarak gördüğünü ifade etti. Ayrıca, Bitcoin'in dünyanın birçok yerinde ödeme aracı olarak kullanıldığını ve otoriter rejimler altında baskı gören özgürlük savunucuları için önemli bir ödeme yöntemi olduğunu vurguladı.

Nordin'in bu önerisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) atılan bir adımı takip ediyor gibi görünse de arada farklar bulunuyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, mart ayında imzaladığı bir kararname ile ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturmuştu. Ancak bu rezerv, piyasadan satın alınmak yerine cezai soruşturmalarda ele geçirilen kripto paralarla finanse ediliyordu. Kararname, ABD Hazine ve Ticaret bakanlıklarına, vergi mükelleflerine ek yük getirmemek kaydıyla, rezerv için "bütçeden bağımsız stratejilerle" daha fazla Bitcoin alınması yetkisini de tanıyordu.

Avrupa'da kripto paralara yönelik ilgi artsa da kanun yapıcılar Bitcoin özelinde somut adımlar atmaktan ziyade dijital avro gibi merkez bankası dijital para birimi (CBDC) projelerine odaklanmış durumda. 7 Ocak'ta bildirildiği üzere, Çek Ulusal Bankası Başkanı da Bitcoin'i ülkenin rezervleri için bir çeşitlendirme aracı olarak değerlendirmişti. Ancak genel olarak Avrupa'da Bitcoin mevzuatı konusunda bir sessizlik hakim.

Girişim sermayesi şirketi DFG'nin kurucusu ve CEO'su James Wo, bu durumun Avrupa'nın dijital avroya öncelik vermesinden kaynaklanabileceğini belirtti. Wo, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Target 2 (T2) ödeme sistemindeki kesintilerin, dijital para birimini denetleme kabiliyetine dair endişeleri artırsa da AB'nin dijital avroya verdiği önemi gösterdiğini ifade etti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, dijital avronun Ekim 2025'te piyasaya sürülmesini hedeflediklerini açıkladı. Lagarde, dijital avronun nakit ile birlikte var olacağını ve gizlilik endişelerini gidermek amacıyla takma isimli, nakit benzeri bir yapıda olacağını vurguladı. Bu yaklaşım, CBDC'lerin oluşturulmasını yasaklayan ABD'deki durumla tezat oluşturuyor.

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Son Dakika Kripto Para İsveç hamlesi şaşırttı: Bitcoin rezervi gündemde - Son Dakika

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