İtalya Merkez Bankası AB\'nin ödeme altyapısında tokenizasyona geçişi savundu

Başkan yardımcısı, yalnızca yeni araçlara değil Avrupa'nın mevcut ödeme düzenlemelerinin bu yöne nasıl evrilebileceğine de odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Scotti, "SEPA'nın tokenize bir uzantısı önemli bir yansıma alanı haline gelebilir. Avrupa'nın kendine özgü bir varlığı üzerine inşa edilecek böyle bir yapı ölçeğe sahip ortak bir ödeme çerçevesi, paylaşılan standartlar ve yerleşik bir birlikte çalışabilirlik düzeyi sunuyor." dedi.

Böyle bir çerçeve, geleneksel iki katmanlı para sisteminin mantığını yeni teknolojik ortamlara uyarlamaya da yardımcı olabilir.

SEPA (Tek Euro Ödeme Alanı) AB ve bazı AB dışı ülkelerde nakitsiz euro ödemelerini mümkün kılıyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) verilerine göre 2025'in ilk yarısında nakitsiz ödeme işlemlerinin toplam değeri yıllık yüzde 2,9 artışla 116 trilyon euroya (135,7 trilyon dolar) ulaştı.

DİJİTAL EURO EN İLERİ AŞAMADA

Scotti, dijital euronun "analitik çalışmanın en ileri düzeyde olduğu" alan olduğuna dikkat çekti. Para politikası, finansal istikrar, gizlilik ve kapsayıcılık gibi boyutların kapsamlı biçimde incelendiğini belirtti.

Stablecoinler ve tokenize mevduatlar meşru kullanım alanlarına hizmet edebilse de para sistemi üzerindeki daha geniş etkileri "daha az net" olarak değerlendirildi.

ECB dijital euroyu test etmeye devam ediyor. Bu ayın başında ECB, dijital euro için çevrimiçi ödeme işlemlerini denemek üzere üç standart belirleme kuruluşuyla anlaşma imzaladı.