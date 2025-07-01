Japon Bitcoin devi Metaplanet Wall Street'in favorisi oldu - Son Dakika
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Japon Bitcoin devi Metaplanet Wall Street'in favorisi oldu

Japon Bitcoin devi Metaplanet Wall Street\'in favorisi oldu
01.07.2025 14:08
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Benchmark analisti Metaplanet hisseleri için 2.400 yen (yaklaşık 16,7 dolar) fiyat hedefi belirleyerek mevcut değerden yüzde 46 büyüme öngördü. Japon şirket sadece bir yılda otel işletmesinden dünyanın beşinci büyük Bitcoin hazine firmasına dönüştü. Hisse değeri bu süreçte yüzde 5753 artarak küresel piyasalarda en iyi performans gösteren şirket oldu.

Metaplanet'in dikkat çeken başarısı, kripto para dünyasında kurumsal Bitcoin birikiminin ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Tokyo borsasında işlem gören şirket, Michael Saylor'ın Strategy ile öncülük ettiği modeli Asya pazarına uyarlayarak büyük başarı elde etti. Wall Street araştırma firması Benchmark Equity Research, şirketin şeffaf raporlaması ve net yol haritasının yatırımcı güvenini artırdığını vurguluyor.

Metaplanet'in Otel İşletmeciliğinden Bitcoin Rezerv Devine Dönüşümü

Benchmark analisti Mark Palmer, Metaplanet için belirlediği 2.400 yen (yaklaşık 16,7 dolar) fiyat hedefinin mevcut 1.644 yen (yaklaşık 11,4 dolar) seviyesinden yüzde 46 daha yüksek olduğunu açıkladı. Palmer, "Sadece 12 aydan uzun dönemde şirket kendisini mütevazı bir otel işletmesinden Japonya'nın öncü halka açık Bitcoin hazine şirketine dönüştürdü." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin Bitcoin stratejisi Nisan 2024'te başladı ve agresif alım politikası sonucunda 30 Haziran itibariyle 13.350 BTC'ye ulaştı. Bu miktar sektör istatistiklerine göre şirketi dünyanın beşinci en büyük kamu Bitcoin sahibi konumuna getirdi.

Metaplanet'in küresel genişleme planları da dikkat çekiyor. Şirket ABD pazarına giriş yaparak küresel Bitcoin hazine modeli için 5 milyar dolar sermaye yatırım planını onaylandı.

Araştırma firmasının analizinde Metaplanet'in Japonya'nın bireysel Bitcoin yatırımlarına uyguladığı yüzde 55'e varan vergi oranından faydalandığı belirtiliyor. Metaplanet hisse senetleri Japon yatırımcılara ağır vergi yükü olmaksızın Bitcoin'e yatırım yapma fırsatı sunuyor.

2024 Nisan ayında kripto stratejisini başlattığından beri Metaplanet hisse fiyatı 28 yen'den (yaklaşık 0,19 dolar) 1.644 yen'e (yaklaşık 11,4 dolar) yüzde 5753,5 değer kazancıyla dünya çapında en iyi performans gösteren hisse senetlerinden biri haline geldi. Bu olağanüstü performans şirketin Bitcoin rezerv stratejisinin etkinliğini gözler önüne seriyor.

Araştırma firması ek olarak Metaplanet'in iş modelinin Bitcoin'in son derece dalgalı değerine bağlı olduğunu ve piyasa düşüşlerinde ciddi değer kaybı tehlikesi taşıdığını uyarıyor. Firmanın biriktirme stratejisi sık hisse arzları ve dönüştürülebilir tahvil ihraçlarına dayanması nedeniyle pay sahiplerinin haklarının azalma tehlikesi de bulunuyor.

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Son Dakika Kripto Para Japon Bitcoin devi Metaplanet Wall Street'in favorisi oldu - Son Dakika

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