Japon devi binlerce Bitcoin alım planını açıkladı - Son Dakika
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Kripto Para

Japon devi binlerce Bitcoin alım planını açıkladı

Japon devi binlerce Bitcoin alım planını açıkladı

Japon yatırım devi Metaplanet, 2026'ya kadar toplam 21.000 Bitcoin edinerek Asya'nın en büyük kripto sermaye artışını gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şirket, stratejik yatırımlarıyla kurumsal Bitcoin sahipleri arasında lider konuma yükselmeyi planlıyor.

29.01.2025 13:58
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Japon teknoloji devi Metaplanet, Bitcoin'deki büyük yatırım planını duyurdu: 2026 sonuna kadar 21.000 Bitcoin edinmeyi hedefleyen şirket, bu hamleyle Asya'nın kripto piyasasında rekor bir sermaye artışı gerçekleştirmeyi planlıyor. Strateji, şirketi dünyanın önde gelen Bitcoin sahiplerinden biri yapmayı amaçlıyor.

Metaplanet Dev Bitcoin Yatırım Planını Açıkladı

Japonya'nın önde gelen teknoloji şirketlerinden Metaplanet, kripto para piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Şirket, "21 Milyonluk Plan" adını verdiği yeni girişimi kapsamında, hareketli grev varantları yoluyla 21 milyon hisse ihraç ederek, Asya'nın Bitcoin alanındaki en büyük sermaye artırımını gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu. Projenin toplam değerinin 16.65 milyar yen (yaklaşık 740 milyon dolar) olması öngörülüyor.

Tokyo Borsası'nda işlem gören şirket, kurumsal hazine stratejisi doğrultusunda iddialı hedefler belirledi. Metaplanet, 2025 yılı sonuna kadar 10 bin Bitcoin, 2026 yılının sonunda ise toplam 21 bin Bitcoin edinmeyi hedefliyor. Hâlihazırda 180 milyon doları aşan varlık portföyüne sahip olan şirket, bu girişimle küresel ölçekte önde gelen kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasında yer almayı amaçlıyor.

Şirketin açıkladığı plan, Bitcoin'in değişmez toplam arzı olan 21 milyon rakamına gönderme yapıyor. Stratejinin önemli bir unsuru olarak, hisse başına kullanım fiyatının bir önceki günün kapanış değeri üzerinden belirlenmesi öngörülüyor. Bu yaklaşımla hem hissedar değerinin korunması hem de geleneksel varantlarda sıkça karşılaşılan hisse seyrelmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Metaplanet'in Bitcoin yatırımlarından elde ettiği getiriler dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. Şirket, her çeyrek için yüzde 35'lik Bitcoin getirisi hedefini aşmayı başardı. 2024'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 41.7, dördüncü çeyreğinde ise yüzde 309.82 oranında getiri elde edildi. Bu sonuçlar, şirketin benimsediği satın alma stratejisinin başarısını ortaya koyuyor.

Bitcoin Stratejisi Direktörü Dylan LeClair, konuyla ilgili açıklamasında, "Bitcoin getirisi stratejimizin temelini oluşturuyor ve başarımızın en önemli göstergesidir. Performansımızı yen veya dolar gibi geleneksel para birimleriyle değil, Bitcoin ile ölçüyoruz. Öncelikli amacımız, hissedarlarımız için hisse başına en yüksek Bitcoin değerini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Metaplanet'in hisse senetleri, Çarşamba günü borsada yüzde 5 değer kazandı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Japon devi binlerce Bitcoin alım planını açıkladı - Son Dakika

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