Japon devi Bitcoin alımlarına devam ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

Japon devi Bitcoin alımlarına devam ediyor

Japon devi Bitcoin alımlarına devam ediyor

Japon yatırım devi Metaplanet, piyasa dalgalanmalarına rağmen Bitcoin portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirket son yatırımıyla 38.464 yeni Bitcoin ekleyerek toplam varlıklarını 26 milyon dolara yükseltti. Bu stratejik hamle, Metaplanet'in kripto para birimlerine olan güvenini ve sektördeki etkisini pekiştiriyor.

10.09.2024 10:14
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Japonya'nın önde gelen yatırım şirketi Metaplanet Inc., Bitcoin portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirket, son alımlarıyla toplam Bitcoin varlığını 398.832'ye yükselterek, kripto para birimlerine olan güvenini bir kez daha gösterdi. Bu stratejik hamle, Metaplanet'in Japon ekonomisindeki zorluklara karşı Bitcoin'i bir çözüm olarak gördüğünü ortaya koyarken, kripto para piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen firmanın kararlılığını sürdürdüğünü kanıtlıyor.

Metaplanet 26 Milyon Dolarlık Bitcoin Yatırımı İle Dikkat Çekti

Tokyo merkezli yatırım şirketi Metaplanet Inc., Bitcoin portföyünü genişletme stratejisini sürdürüyor. Şirket, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 38.464 adet daha Bitcoin satın aldığını duyurdu. Bu alımla birlikte Metaplanet'in toplam Bitcoin (BTC) varlığı 398.832'ye ulaştı. Şirketin kripto para birimi yatırımının toplam değeri ise 3,75 milyar yen (yaklaşık 26 milyon dolar) seviyesine yükseldi.

Kripto para piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen Metaplanet, Bitcoin alımlarına devam ediyor. Piyasa verilerine göre geçen hafta 52.700 dolara kadar gerileyen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3,12'lik artışla 56.732 dolar seviyesine yükseldi.

Metaplanet'in Bitcoin stratejisi, Mayıs ayında bu kripto para birimini stratejik hazine rezervi olarak kabul etmesiyle başladı. Şirket yetkilileri, Japonya'nın yüksek kamu borcu ve süregelen negatif reel faiz oranları gibi ekonomik sorunlara karşı Bitcoin'i bir çözüm olarak gördüklerini ifade etti.

Piyasa verilerine göre Metaplanet hisseleri gün içinde Japon borsasında yüzde 4,42 değer kazandı. Hisseler, gün içinde 2.000 yen seviyesini gördükten sonra 1.086 yenden kapanış yaptı.

Geçtiğimiz hafta Metaplanet, SBI VC Trade ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu ortaklık, şirketin finansal kaynaklarını genişletmesine ve vergi avantajları elde etmesine olanak sağlayacak. Kurulan ortaklıkla birlikte Metaplanet, Bitcoin kullanarak finansman sağlama ve kurumsal saklama hizmetlerine erişim imkanlarını da artıracak.

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Son Dakika Kripto Para Japon devi Bitcoin alımlarına devam ediyor - Son Dakika

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