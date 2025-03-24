Japon devi Bitcoin alımlarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Japon devi Bitcoin alımlarına devam ediyor

Japon devi Bitcoin alımlarına devam ediyor

Japon yatırım devi Metaplanet, 150 Bitcoin daha ekleyerek toplamda 3350 BTC'ye ulaştı. Bu hamle, ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın şirkete stratejik danışman olarak katılmasından hemen sonra gerçekleşti.

24.03.2025 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya merkezli yatırım devi Metaplanet, Bitcoin yatırımlarına devam ediyor. Şirket, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 12,6 milyon dolar değerinde 150 Bitcoin daha satın aldığını duyurdu. Bu son alımla birlikte Metaplanet'in toplam Bitcoin varlıkları 3350'e yükseldi.

Trump'ın Katılımıyla Metaplanet'te Yeni Dönem

Japon yatırım devi Metaplanet, kripto para biriktirme stratejisini sürdürerek portföyüne 12,6 milyon dolar değerinde yeni Bitcoin ekledi. Şirket gün içinde yaptığı açıklamada, Bitcoin başına yaklaşık 83.801 dolar ödeyerek 150 BTC daha satın aldığını duyurdu.

Metaplanet'in CEO'su Simon Gerovich, bu son alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığının 3.350 BTC'ye yükseldiğini belirtti. Firma bugüne kadar elindeki kripto varlıklar için yaklaşık 278,8 milyon dolar yatırım yapmış durumda. Güncel piyasa değerlerine göre ise, şirketin sahip olduğu Bitcoin'lerin toplam değeri 291,3 milyon dolara ulaşmış bulunuyor.

Bu hamle, şirketin Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ı geçtiğimiz Cuma günü Stratejik Danışmanlar Kurulu'na dahil etmesinin hemen ardından geldi. Gerovich, Eric Trump'ın "iş dünyasındaki uzmanlığı ve Bitcoin'e olan tutkusunun" şirketin "dünyanın önde gelen Bitcoin Hazine Şirketlerinden biri olma" hedefine katkı sağlayacağını ifade etti.

Metaplanet, Nisan 2024'te Bitcoin'i benimseme stratejisini açıkladığından bu yana dünyanın en değerli kripto para birimini düzenli olarak satın alıyor. Şirket, oldukça iddialı bir planlama yaparak 2025 yılı sonuna kadar 10.000 BTC, 2026 sonuna kadar ise 21.000 BTC'lik bir varlık portföyü oluşturmayı hedefliyor.

Bitcointreasuries.net verilerine göre Japon firma, halihazırda dünya genelinde en büyük 10. kurumsal Bitcoin sahibi ve Asya'nın bu alandaki en büyük halka açık şirketi konumunda bulunuyor. Michael Saylor'ın şirketi Strategy ise yaklaşık 500.000 Bitcoin ile listedeki liderliğini sürdürüyor.

Metaplanet'in hisseleri Japonya borsasında yüzde 4,8 değer kazandı ve haberin yazıldığı saatlerde öğleden sonraki işlem seansında yükselişini sürdürüyordu. Google Finance verileri, şirketin hisse değerinin yılbaşından bu yana yüzde 38,7 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 3,4 yükselerek 86.988 dolardan işlem görüyor.

Donald Trump, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Japon devi Bitcoin alımlarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 03:38:46. #7.13#
SON DAKİKA: Japon devi Bitcoin alımlarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement