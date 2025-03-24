Japon devi Bitcoin alımlarına devam ediyor

Japonya merkezli yatırım devi Metaplanet, Bitcoin yatırımlarına devam ediyor. Şirket, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 12,6 milyon dolar değerinde 150 Bitcoin daha satın aldığını duyurdu. Bu son alımla birlikte Metaplanet'in toplam Bitcoin varlıkları 3350'e yükseldi.

Trump'ın Katılımıyla Metaplanet'te Yeni Dönem

Japon yatırım devi Metaplanet, kripto para biriktirme stratejisini sürdürerek portföyüne 12,6 milyon dolar değerinde yeni Bitcoin ekledi. Şirket gün içinde yaptığı açıklamada, Bitcoin başına yaklaşık 83.801 dolar ödeyerek 150 BTC daha satın aldığını duyurdu.

Metaplanet'in CEO'su Simon Gerovich, bu son alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığının 3.350 BTC'ye yükseldiğini belirtti. Firma bugüne kadar elindeki kripto varlıklar için yaklaşık 278,8 milyon dolar yatırım yapmış durumda. Güncel piyasa değerlerine göre ise, şirketin sahip olduğu Bitcoin'lerin toplam değeri 291,3 milyon dolara ulaşmış bulunuyor.

Bu hamle, şirketin Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ı geçtiğimiz Cuma günü Stratejik Danışmanlar Kurulu'na dahil etmesinin hemen ardından geldi. Gerovich, Eric Trump'ın "iş dünyasındaki uzmanlığı ve Bitcoin'e olan tutkusunun" şirketin "dünyanın önde gelen Bitcoin Hazine Şirketlerinden biri olma" hedefine katkı sağlayacağını ifade etti.

Metaplanet, Nisan 2024'te Bitcoin'i benimseme stratejisini açıkladığından bu yana dünyanın en değerli kripto para birimini düzenli olarak satın alıyor. Şirket, oldukça iddialı bir planlama yaparak 2025 yılı sonuna kadar 10.000 BTC, 2026 sonuna kadar ise 21.000 BTC'lik bir varlık portföyü oluşturmayı hedefliyor.

Bitcointreasuries.net verilerine göre Japon firma, halihazırda dünya genelinde en büyük 10. kurumsal Bitcoin sahibi ve Asya'nın bu alandaki en büyük halka açık şirketi konumunda bulunuyor. Michael Saylor'ın şirketi Strategy ise yaklaşık 500.000 Bitcoin ile listedeki liderliğini sürdürüyor.

Metaplanet'in hisseleri Japonya borsasında yüzde 4,8 değer kazandı ve haberin yazıldığı saatlerde öğleden sonraki işlem seansında yükselişini sürdürüyordu. Google Finance verileri, şirketin hisse değerinin yılbaşından bu yana yüzde 38,7 artış gösterdiğini ortaya koyuyor. Bitcoin son 24 saatte yüzde 3,4 yükselerek 86.988 dolardan işlem görüyor.