Japon devi Bitcoin alımlarını hızlandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Japon devi Bitcoin alımlarını hızlandırıyor

Japon devi Bitcoin alımlarını hızlandırıyor

Japonya merkezli Metaplanet, Bitcoin alımlarını hızlandırmak için 9,5 milyar yenlik tahvil satışı gerçekleştirdi. İki aşamalı satış, 2025 yılına kadar faizsiz olarak planlandı.

20.12.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon yatırım şirketi Metaplanet, Bitcoin (BTC) portföyünü genişletme hedefiyle bu hafta toplamda 60,6 milyon dolar değerinde tahvil ihraç etti. Şirket, bu fonları daha erken bir tarihte yapmayı planladığı Bitcoin alımlarını hızlandırmak için kullanacak. İki aşamalı tahvil satışı, yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Bitcoin Yatırımlarını Artıran Metaplanet, Tahvil Piyasasını Hareketlendirdi

Japon yatırım devi Metaplanet Inc., kripto para piyasasındaki varlığını güçlendirmek amacıyla iki aşamalı bir tahvil satışı gerçekleştirdi. Şirket, bu işlemler sonucunda toplam 9,5 milyar yen tutarında kaynak elde etti.

Tokyo Borsası'nda işlem gören şirket, ilk aşamada 4,5 milyar yenlik tahvil satışı gerçekleştirdi. Ardından ikinci aşamada 5 milyar yenlik ek tahvil ihracı yapma kararı aldığını duyurdu. Faizsiz olarak ihraç edilen tahvillerin vadesi 16 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Metaplanet Inc.'in üst yöneticisi Simon Gerovich, X platformunda yaptığı açıklamada, elde edilen kaynağın 2025 yılı için planlanan Bitcoin alımlarının öne çekilmesinde kullanılacağını belirtti. Mayıs ayında Bitcoin'i stratejik rezerv varlığı olarak değerlendirmeye başlayan şirket, 18 Aralık tarihi itibarıyla 1.142,287 BTC'lik bir varlığa ulaştı. Bu miktar, güncel piyasa değerleriyle yaklaşık 110,3 milyon dolara karşılık geliyor.

Son piyasa verilerine göre şirketin Tokyo Borsası'ndaki hisseleri, Cuma gününü yüzde 4,24'lük düşüşle 3.610 yen seviyesinden tamamladı. Yılbaşından bu yana şirket hisseleri yüzde 2,023 değer kazanırken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi. Şirket hisseleri, Perşembe günü ABD'deki OTCQX piyasasında işlem görmeye başladı ve ilk işlem gününde yüzde 9,96 değer kaybetti.

BitcoinTreasuries verilerine göre halka açık şirketler arasında en büyük kurumsal Bitcoin yatırımcısı konumunda bulunan MicroStrategy, 439.000 BTC'lik varlığıyla liderliğini sürdürüyor.

Kripto Para, Japonya, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Japon devi Bitcoin alımlarını hızlandırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:08 Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu Zihinsel engelli çalışanını istismar eden patronun savunması isyan ettirdi: Karşılıklı rıza ile oldu
19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:23:23. #1.11#
SON DAKİKA: Japon devi Bitcoin alımlarını hızlandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.