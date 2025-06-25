Japon devi Bitcoin arzının yüzde birini almaya hazırlanıyor

Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet açıkladığı dosyalamada tarihi bir başarıya imza attı. Şirketin birincil yatırımcısı EVO Fund, 540.000 hisse alma hakkını kullanarak bunları 54 milyon yeni hisseye dönüştürdü. Bu işlem, şirketin 20. varant serisinin yüzde 29'unu kapsıyor ve "555 Milyon Planı" olarak adlandırılan stratejinin ilk somut adımını oluşturuyor.

Metaplanet 2026 Hedefi Olarak 100.000 Bitcoin Planını Açıkladı

Metaplanet'in açıkladığı plan, Bitcoin'in matematiksel olarak sınırlı 21 milyon arzından büyük bir pay elde etmeyi hedefliyor. Şirket, 2025 sonuna kadar 30.000 BTC, 2026'ya kadar ise 100.000 BTC biriktirmeyi planlıyor.

"555 Milyon Planı" kapsamında şirket, toplam ödenmemiş hisselerin yaklaşık yüzde 92'si olan 555 milyon hisse ihraç ederek 5,4 milyar dolar yeni sermaye sağlamayı hedefliyor. Bu rakamlar, Bitcoin'in toplam arzının yaklaşık yüzde 0,5'ine denk geliyor.

Şirketin mevcut Bitcoin portföyü 11.111 BTC'ye ulaştı. Metaplanet, pazartesi günü 1.111 Bitcoin daha satın alarak bu rakama ulaştı. Bu vizyon gerçekleşmesi durumunda, Metaplanet sadece Michael Saylor'ın Strategy'sine ait olan elit yüzde 1 kulübüne katılacak.

MicroStrategy şu anda 592.345 BTC ile bu özel sınıfta yer alan tek şirket konumunda. Metaplanet'in başarılı olması durumunda, dünyada Bitcoin'in sert sınırlı arzının en az yüzde 1'ine sahip ikinci şirket olacak.