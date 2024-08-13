Japon devi Bitcoin yatırımlarını hızlandırdı

Kripto Para

Japon yatırım şirketi Metaplanet Inc., kripto para piyasasındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, son hamlesiyle 3,3 milyon dolar değerinde 57,1 Bitcoin daha satın alarak toplam Bitcoin varlığını 303.095'e yükseltti. Bu agresif yatırım stratejisi, Metaplanet'in Bitcoin'i stratejik bir hazine rezerv varlığı olarak benimseme kararının bir sonucu olarak görülüyor.

Metaplanet 3,3 Milyon Dolarlık Yeni Bitcoin Alımı Yaptı

Tokyo merkezli yatırım şirketi Metaplanet Inc., kripto para piyasasındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, son hamlesinde 3,3 milyon dolar değerinde 57,1 Bitcoin daha satın aldığını duyurdu. Bu alımla birlikte Metaplanet'in elindeki toplam Bitcoin miktarı 303.095'e yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde 6,8 milyon dolarlık kredi alan Metaplanet, bu kaynağın önemli bir bölümünü Bitcoin yatırımına ayırdı. Şirket, 500 milyon yen değerinde ek Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tokyo Borsası'nda işlem gören Metaplanet'in hisseleri, Salı günü yüzde 5,8'lik düşüşle 1.121 yen seviyesinden kapanış yaptı. Bununla birlikte şirket hisseleri, yıl içerisinde dikkat çekici bir performans sergileyerek yüzde 600 değer kazandı ve 24 Temmuz'da 3.000 yen ile zirve noktasına ulaştı. Öte yandan, Nikkei 225 endeksi günü yüzde 3,45'lik artışla tamamladı.

Metaplanet'in aldığı kredinin faiz oranı yüzde 0,1 gibi oldukça düşük bir seviyede. Şirket yönetimi, elde edilen kaynağın büyük bölümünü Bitcoin alımında değerlendirmeyi planladıklarını ifade etti.

Şirketin CEO'su Simon Gerovich, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bitcoin biriktirmeye devam edin." mesajını verdi.

Metaplanet, Mayıs ayında Bitcoin'i stratejik bir hazine rezerv varlığı olarak benimsediğini açıklamıştı. Bu kararın arkasında, Japonya'daki yüksek kamu borcu, uzun süredir devam eden negatif reel faiz oranları ve bunların sonucunda değer kaybeden Japon Yen'ine karşı bir önlem alma düşüncesi yatıyor.