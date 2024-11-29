Japon devi ek Bitcoin alımı için milyonlarca dolarlık kaynak toplayacak - Son Dakika
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Kripto Para

Japon devi ek Bitcoin alımı için milyonlarca dolarlık kaynak toplayacak

Japon devi ek Bitcoin alımı için milyonlarca dolarlık kaynak toplayacak

Japon yatırım devi Metaplanet, Bitcoin varlıklarını genişletmek amacıyla 62 milyon dolarlık bir fon toplama planını açıkladı. Şirketin mevcut 1.142 Bitcoin'i daha da artırma hedefi, Bitcoin'in değer kazanması ve yenin değer kaybına paralel olarak şekilleniyor.

29.11.2024 09:56
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Japon yatırım devi Metaplanet, Bitcoin varlıklarını büyütmek amacıyla 62 milyon dolar toplamayı hedefliyor. Şirket, yatırımı Cayman Adaları'ndaki EVO Fund aracılığıyla gerçekleştireceğini duyurdu. Metaplanet'in bu stratejik hamlesi, Bitcoin'in rekor kırmasının ardından ve Japon yeni değer kaybederken geliyor.

Metaplanet Bitcoin Varlıklarına Yenilerini Ekliyor

Japon yatırım devi Metaplanet, Bitcoin yatırımlarını güçlendirmek amacıyla yeni bir sermaye artırımına gidiyor. Şirket, 9,5 milyar Japon Yeni (yaklaşık 62 milyon dolar) değerinde sermaye toplama hedefini kamuoyuyla paylaştı.

Halihazırda 1.142 Bitcoin'lik (109 milyon dolar) bir portföye sahip olan şirket, Cayman Adaları merkezli EVO Fund ile gerçekleştireceği iş birliği kapsamında, 12. Hisse Senedi Edinme Hakkı'nı üçüncü taraf tahsisi yöntemiyle sunacağını açıkladı.

Japon Finansal Araçlar ve Borsa Yasası çerçevesinde onay bekleyen planın, 16 Aralık 2024 - 16 Haziran 2025 döneminde hayata geçirilmesi öngörülüyor. Toplanan sermayenin büyük bölümünün Bitcoin alımında değerlendirilmesi planlanıyor. Mevcut piyasa koşullarında şirket, hedeflenen sermaye artırımıyla yaklaşık 652 Bitcoin daha satın alabilecek.

Bitcoin'in 22 Kasım'da 99.645,39 dolar ile rekor seviyeyi görmesi ve Japon Yeni'nin dolar karşısında gerilemesi, şirketin bu hamlesinde etkili oldu. Metaplanet, zayıflayan yen karşısında varlık değerlerini korumayı hedefliyor.

Şirket, geçtiğimiz Ekim ayında da 10 milyar yen (66 milyon dolar) toplayarak Bitcoin alımı gerçekleştirmişti. İlk Bitcoin alım planını Nisan ayında açıklayan şirketin hisse değeri, bu süreçte yüzde 1.365,63 artarak 2.345 yen (15,60 dolar) seviyesine ulaştı. Ancak bu rakam, 2013'teki 379.000 yenlik (2.521,76 dolar) rekor seviyenin altında kaldı.

Metaplanet yönetimi, metaverse odaklı iş planlarını ikinci plana alarak, Bitcoin alım ve saklama stratejisini kurumsal hazine yönetiminin merkezine yerleştirdi. Bu strateji değişikliği, kripto para piyasasında yankı uyandırdı.

Bu arada diğer şirketler de Bitcoin yatırımlarını artırıyor. Video paylaşım platformu Rumble ve yapay zeka şirketi Genius Group, Kasım ayının son haftasında Bitcoin alımı gerçekleştirdiklerini duyurdu. Semler Scientific ise Kasım ayının ilk yarısında 17,7 milyon dolarlık yatırımla 215 Bitcoin daha satın alarak, toplam Bitcoin varlığını 1.273'e yükseltti.

Kripto Para, Japonya, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Japon devi ek Bitcoin alımı için milyonlarca dolarlık kaynak toplayacak - Son Dakika

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