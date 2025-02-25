Japon devi Metaplanet Bitcoin alımlarını hızlandırdı

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Metaplanet, Nisan ayında duyurduğu Bitcoin birikim stratejisini agresif bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Firma, geçen yıl Haziran ayı sonunda sadece 141 BTC'ye sahipken altı aydan kısa sürede varlıklarını 2.235 BTC'ye çıkarmayı başardı. Bu istikrarlı alım stratejisi, kurumsal Bitcoin yatırımlarının Japonya'da ve genel olarak Asya pazarında hızla yayıldığını gösteriyor.

Metaplanet Hisseleri Bitcoin Stratejisiyle Yükselişte

Yatırım şirketi Metaplanet, Salı günü yaptığı açıklamada Bitcoin başına ortalama 95.951 dolar fiyattan 135 BTC daha temin ettiğini duyurdu. Bu alım için şirket toplamda 12,9 milyon dolar harcadı.

Şirketin son Bitcoin alımı, toplam varlıklarını geçen yılın sonundaki 1.761 BTC'den ve 2024 Haziran ayı sonundaki 141 BTC'den 2.235 BTC'ye yükseltti.

Metaplanet, Nisan ayında Bitcoin birikim stratejisini duyurduktan sonra Aralık ayında Bitcoin hazine operasyonlarını temel bir iş kolu olarak resmen belirledi. Firma, 2025 yılı sonuna kadar 10.000 BTC ve 2026 yılı sonuna kadar 21.000 BTC tutmayı hedefliyor.

Kurumsal yatırımcıların kripto para varlıklarına ilgisi, Bitcoin'in fiyat performansıyla birlikte artmaya devam ediyor. Metaplanet'in hissesi, Salı günü Japonya'daki öğle molası itibarıyla yüzde 1,3 düşüşte olsa da şirketin genel performansı etkileyici düzeyde.

Google Finance verilerine göre firmanın hisse fiyatı bu yılın başından beri yüzde 67,5 yükseldi ve geçen yıla göre yüzde 233,7 arttı. Bu durum, Bitcoin odaklı kurumsal stratejinin şirket değerine olumlu yansıdığının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.